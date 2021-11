C'è posta per te: Meg Ryan ha lavorato in una libreria per prepararsi al ruolo

Meg Ryan ha lavorato in una libreria al fine di prepararsi al meglio per interpretare il ruolo di Kathleen Kelly durante le riprese di C'è posta per te.

In C'è posta per te, un remake del 1998 del classico diretto da Ernst Lubitsch, Meg Ryan interpreta Kathleen Kelly: una donna che gestisce una piccola libreria per bambini ereditata dalla madre. L'attrice lavorò in una libreria al fine di prepararsi al meglio per interpretare il suo ruolo.

C'è posta per te: Tom Hanks e Meg Ryan in una scena del film

La Ryan, su suggerimento della regista Nora Ephron, decise di andare a lavorare in una vera libreria di New York per prendere dimestichezza con il mestiere e potersi calare nei panni del suo personaggio. La libreria, dove Meg lavorò per circa una settimana, è la Books of Wonder, situata nel cuore di Manhattan.

La Ephron, a proposito della libreria presente nel film, ha dichiarato: "Una volta deciso che la protagonista sarebbe stata la proprietaria di una libreria l'abbiamo trasformata in una libreria per bambini perché abbiamo cercato di realizzare un film che fosse il più personale possibile. Dopotutto, ognuno di noi è cresciuto amando i libri per bambini più di ogni altra cosa."

Come già specificato in precedenza, C'è posta per te in realtà è un remake della celebre pellicola degli anni quaranta con James Stewart e Margaret Sullavan intitolata Scrivimi fermo posta. I personaggi principali del film di Lubitsch erano dipendenti di un negozio di pelletteria a Budapest, in Ungheria.