C'è posta per te stasera su Canale 5: ospiti ed anticipazioni di stasera

Stasera torna C'è posta per te di Maria De Filippi: ecco le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 18 febbraio

Stasera su Canale 5 torna alle 21.40 C'è posta per te: il programma condotto da Maria De Filippi che torna nella normale programmazione dopo la sfida con Sanremo 2023. Ecco alcune anticipazioni della puntata.

Nella puntata dell'18 febbraio, Maria De Filippi racconterà nuove storie, il romanzo popolare di C'è posta per te continua ad emozionare il pubblico, come dimostrano gli ottimi ascolti del programma. La scorsa settimana C'è posta per te ha interessato 2.652.000 spettatori pari al 12,34% di share, sotto la media a causa della concomitanza con Sanremo 2023.

Questa settimana il VIP protagonista della sorpresa sarà Luciana Littizzetto. Con lei, secondo i rumors che girano in rete, ci dovrebbero essere Alessia Marcuzzi, e forse anche a Tommaso Zorzi o Rudy Zerbi.

E poi storie di tradimenti, "Non ho visto solo le chat" e dissapori familiari "Tu non puoi privarmi di mio padre". Come mostrano le anticipazioni pubblicate sui profili social del programma.

Gli inviti saranno consegnati, come sempre, da Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino e Andrea Offredi e Giovanni Vescovo, ex corteggiatore di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi.