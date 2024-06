C'è ancora domani: aperti su Amazon i preorder della Collector's Edition (Blu-Ray+Booklet)

Con C'è ancora domani, in modo inaspettato, il resto del mondo fuori dall'Italia è tornato a interessarsi e innamorarsi del cinema italiano, in un processo che ha superato i limiti concettuali dell'argomento, arrivando a toccare traguardi stratosferici in termini di incassi e risposte generali. Il film realizzato da Paola Cortellesi è stato un successo mondiale, nonché un vero e proprio instaCult capace di lasciare un segno indelebile e profondo nel grande pubblico al cinema e oltre. Le tematiche trattate e le scelte formali hanno reso la pellicola immediatamente indelebile, al punto che anche all'estero il lavoro della regista ha ricevuto dei riscontri così forti che in seguito si sono concretizzati nei vari premi di settore ricevuti.

Partendo proprio da tutto ciò, abbiamo deciso di segnalarvi che su Amazon, attualmente parlando, sono aperti i preordini della Collector's Edition (Blu-Ray+Booklet) di C'è ancora domani. Sul sito, nel mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, è possibile preordinarlo a 19,99€, con la cosiddetta "prenotazione al prezzo minimo garantito" (i termini tecnici di questa prenotazione sono spiegati al dettaglio su Amazon, direttamente nella pagina dell'articolo cinematografico in questione). Vi ricordiamo che l'uscita di questa versione di C'è ancora domani è stata fissata al 25 giugno 2024. Trovate tutti i dettagli nel box qui sotto.

Un'edizione home video di C'è ancora domani da non perdere

Su Amazon viene specificato che nella Collector's Edition (Blu-Ray+Booklet) di C'è ancora domani troverete: Il Dvd, come anche il blu-ray, racchiusi da uno slipcase di cartone dotato di artwork alternativo, il Booklet di 28 pagine appositamente realizzato dal titolo "Delia e le altre - Il lungo cammino verso la libertà" e tutta una serie di contenuti speciali (Esordio alla regia", "Il backstage", "Il cast", "La troupe", trailer).

Paola Cortellesi pronta per i David: "Dedico C'è ancora domani a mia figlia e alla sua generazione"

Se anche voi avete amato C'è ancora domani al cinema, non lasciatevi scappare questa edizione da collezione su Amazon.