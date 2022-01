Caveman - Il gigante nascosto: il documentario di Tommaso Landucci al cinema dal 17 febbraio

Arriva nei cinema italiani il 17 febbraio Caveman - Il gigante nascosto, documentario realizzato dal regista toscano Tommaso Landucci.

Coproduzione franco-svizzera, Caveman - Il gigante nascosto documenta l'opera dello scultore Filippo Dobrilla, che per 30 anni ha scolpito in segreto un colosso di marmo, un gigante nudo dormiente di 4 metri, disteso nel cuore di un abisso in una delle più profonde grotte d'Europa. Quale mistero cela questo inaccessibile capolavoro?

In una grotta delle Alpi Apuane, 650 metri sottoterra, si trova l'opera d'arte più profonda al mondo. È un colosso di marmo, un gigante nudo addormentato nel cuore della terra, al quale lo scultore Filippo Dobrilla ha continuato a lavorare per più di 30 anni in assoluta solitudine nell'oscurità della caverna. Ma cosa spinge un artista a calarsi in uno degli abissi più profondi d'Europa per realizzare la sua opera più ambiziosa, ma inaccessibile agli occhi degli uomini? È questa la domanda alla quale Caveman cerca una risposta, muovendosi fra le segrete passioni giovanili di Filippo, il suo desiderio di isolamento, la sua idea di un'arte pura, senza compromessi Immergersi nell'oscurità della grotta significa per lui rifugiarsi in un luogo dove può sentirsi libero, protetto e distante dai pregiudizi e dai condizionamenti della società contemporanea. Ma l'inattesa scoperta di un tumore cambierà la sua vita in modo radicale. Ancora una volta, Filippo si trova a scivolare nell'oscurità̀, ma questa volta non c'è modo di tornare alla luce.