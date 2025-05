Caught Stealing: Austin Butler viene messo nei guai da Matt Smith versione punk nel trailer

Caught Stealing, il nuovo film diretto da Darren Aronofsky, arriverà nei cinema americani a fine agosto e online è ora stato condiviso il primo trailer. Il protagonista è l'attore Austin Butler nel ruolo di un giovane che ha visto sfumare la sua carriera nel mondo del baseball a causa di in un infortunio.

Cosa anticipa il trailer di Caught Stealing

Nel video pubblicato online si assiste a come il protagonista si ritrovi a essere coinvolto in un giro di gangster, crimini e problemi personali. Hank Thompson, interpretato da Austin Butler, si ritroverà alle prese con situazioni complicate e surreali, cercando di scoprire come rimanere vivo abbastanza a lungo per scoprire perché tutti gli stiano dando la caccia.

Ecco il trailer di Caught Stealing:

Cosa racconterà il film

Caught Stealing si basa sul romanzo scritto da Charlie Huston, autore anche dello script.

Nel cast, oltre al protagonista Austin Butler, ci sono anche Matt Smith, Zoë Kravitz, Regina King, Vincent D'Onofrio, Liev Schreiber, Bad Bunny e Griffin Dunne.

Butler interpreta Hank Thompson che ha visto sfumare la sua carriera sportiva e ora lavora come barista in un locale malfamato. Il giovane inizia una relazione con Yvonne (Zoe Kravitz), che lavora nel settore della medicina d'urgenza. Hank, cercando di dimostrarle di essere affidabile, accetta di occuparsi del gatto del suo vicino Russ (Matt Smith), che deve partire, ma viene scambiato per il punk rocker da due scagnozzi che sono convinti sappia dove sono stati nascosti quattro milioni di dollari sottratti alla mafia.

Caught Stealing segna il ritorno dietro la macchina da presa di Aronofsky dopo il successo ottenuto da The Whale e verrà distribuito nelle sale americane dal 29 agosto.