Cattivissimo Me, la saga su Prime Video in streaming da oggi

La saga di Cattivissimo me sbarca in streaming su Amazon Prime Video a partire da oggi 1 febbraio 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio: pronti a rivedere Cattivissimo Me, Cattivissimo Me 2 e Minions?

Era il 2010 quando Cattivissimo me, il primo film del franchise creato da Illumination, si affacciò sul mercato cinematografico guadagnando oltre 500 milioni di dollari in tutto il mondo. Fa quindi il suo debutto Gru, un aspirante supercattivo, che prova piacere a fare dispetti e a veder soffrire le altre persone ed è in possesso di una serie di marchingegni che gli consentono di compiere ogni tipo di cattiveria. Insieme a lui ci sono i minions, misteriose creature gialle che costituiscono la forza lavoro di Gru nel deplorevole piano di rubare la Luna.

Un'immagine di Gru, ladro giocherellone di Cattivissimo me

Nel 2013 esce il secondo film della saga, Cattivissimo me 2, che è stato un altro grande successo con più di 900 milioni di dollari d'incasso in tutto il mondo e 2 nomination agli Oscar. Qui Gru, ormai non più cattivo, viene reclutato per stanare un nuovo cattivo che ha rubato un pericolosissimo mutageno. Sull'onda del grande successo ottenuto dal franchise "Cattivissimo me", nel 2015 è uscito anche lo spin-off prequel Minions, il primo lungometraggio dedicato alle piccole creature gialle, che sono entrate sempre di più nel cuore del pubblico di tutto il mondo. Nel film - anch'esso un altro grande successo di botteghino capace di superare quota 1 miliardo di dollari d'incasso in tutto il mondo - scopriamo le origini di questi singolari personaggi, per poi seguire il viaggio di Stuart, Kevin e Bob alla volta di New York. Da qui le avventure non si fermano, incluso il furto della corona della Regina d'Inghilterra, prima di incontrare Gru, che sarebbe diventato il loro nuovo 'cattivissimo' capo.