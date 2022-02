Cattivissimo Me 4: Universal Pictures ha annunciato il quarto film della saga

Universal Pictures ha annunciato la messa in cantiere del quarto capitolo della saga di Cattivissimo Me, di cui ha rivelato anche la data di uscita.

Universal Pictures ha annunciato la messa in cantiere di Cattivissimo Me 4, quarto film della saga di cui ha rivelato anche la data di uscita.

Come riportato da The Wrap, Illumination Entertainment ha annunciato la messa in cantiere e la data di uscita ufficiale del quarto capitolo di Cattivissimo me. Il film uscirà il primo weekend di luglio 2024. Finora, il franchise ha superato il miliardo di dollari e segna l'eccellente riuscita della partnership tra Illumination e Universal Pictures.

A tornare in questo sequel saranno anche i doppiatori Steve Carell, Kristen Wiig, Miranda Cosgrove, Steve Coogan e Pierre Coffin. Nel corso di una chiacchierata con ComicBook, Steve Carell ha raccontato: "Ero davvero emozionato all'idea di poter creare qualcosa di completamente nuovo per questo mondo. Amo l'idea che Gru abbia un fratello che non gli assomiglia molto. Drew è davvero sciocco, pazzo e divertente. Gru prende le cose ben più seriamente di lui!".

Di seguito la sinossi dei film precedenti:

"Preparatevi per il più divertente blockbuster dell'anno! In lizza per il titolo di 'più grande cattivo del mondo' c'è Gru - insieme al suo esilarante equipaggio di maliziosi Minion - che trama per mettere a segno il crimine più folle del secolo: rubare la luna! Ma quando Gru arruola tre bambine, queste vedono in lui qualcosa che nessun altro ha mai visto: il padre perfetto. Dal produttore esecutivo Chris Meledandri e con le voci di un cast comico all-star, tra cui Jason Segel, Russell Brand, Miranda Cosgrove e Julie Andrews!".

Il precedente capitolo della serie aveva come protagonisti Steve Carell, Kristen Wiig, Miranda Cosgrove, Russell Brand, Andy Nyman, Dana Gaier, Nev Scharrel, Trey Parker, Pierre Coffin e Michael Beattie.