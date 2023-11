Cattivissimo me: Vector ricompare nel corto animato Mooned

Con il suo nuovo cortometraggio, la Illumination ci riporta nel mondo di Cattivissimo me.

Illumination ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Mooned, il suo ultimo cortometraggio animato, che vede il ritorno del cattivo di Cattivissimo me, Vector.

L'ultima volta che lo avevamo visto era stato nell'acclamato primo film della serie del 2010, che si concludeva con lui bloccato sulla luna.

Il cortometraggio segue Vector sulla luna mentre cerca di trovare un modo per tornare sulla Terra. A lui si uniranno gli amati Minion del franchise. Mooned uscirà il 23 dicembre in allegato alla nuova commedia per famiglie della Illumination, Prendi il volo.

Di cosa parla Prendi il volo?

"Nel film, la famiglia Mallard è in crisi. Mentre papà Mack si accontenta di tenere la sua famiglia al sicuro rimanendo sempre intorno al loro laghetto del New England, mamma Pam è desiderosa di cambiare le cose e di mostrare ai loro figli - il figlio Dax e la figlia anatroccola Gwen - tutto il mondo. Dopo che una famiglia di anatre migratrici approda nel loro stagno con racconti emozionanti di luoghi lontani, Pam convince Mack a intraprendere un viaggio di famiglia attraverso New York City fino alla Giamaica tropicale", si legge nella sinossi.

"Mentre i Mallard si dirigono verso sud per l'inverno, i loro piani ben congegnati vanno rapidamente a monte. L'esperienza li spingerà a espandere i loro orizzonti, ad aprirsi a nuovi amici e a realizzare più di quanto avessero mai pensato, insegnando loro più cose sull'altro e su se stessi di quanto avessero mai immaginato".

Prendi il volo, il cast vocale e tecnico

Il film è diretto da Benjamin Renner e Guylo Homsy da una sceneggiatura di Mike White (The White Lotus). È prodotto dal fondatore e CEO di Illumination Chris Meledandri. Il montaggio è affidato a Christian Gazal, mentre Colin Stimpson ha lavorato come production designer.

Migration: il primo teaser del nuovo film animato di Illumination mostra i protagonisti

Il film è interpretato da Kumail Nanjiani nel ruolo di Mack, Elizabeth Banks nel ruolo di Pam, Caspar Jennings nel ruolo di Dax, Tresi Gazal nel ruolo di Gwen, Awkwafina nel ruolo di un leader di piccioni da strapazzo, Carol Kane nel ruolo di Erin l'airone, Keegan-Michael Key nel ruolo di un pappagallo giamaicano nostalgico, David Mitchell nel ruolo di un leader yogico di un allevamento di anatre e Danny DeVito nel ruolo di Zio Dan.