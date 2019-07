Cats: il video dietro le quinte mostra Taylor Swift, Idris Elba e il cast durante le prove

Cats avrà finalmente un trailer nella giornata di venerdì e in un nuovo video, che mostra il dietro le quinte del progetto, il cast rivela i propri ricordi legati all'iconico musical.

Sullo schermo Taylor Swift, Idris Elba, Jennifer Hudson, Judi Dench e le altre star coinvolte parlano dei loro ricordi legati all'iconico musical e del lavoro compiuto davanti alla macchina da presa.

Il breve assaggio dell'adattamento cinematografico di Cats regala così tante immagini delle prove, mostrando alcuni passaggi delle coreografie, i set creati per il film diretto da Tom Hooper che è tratto dallo spettacolo di Andrew Lloyd Webber, e alcuni momenti delle riprese compiute, anticipando il lavoro compiuto in post-produzione.

Idris Elba, nel video, rassicura i fan dicendo che che sarà grandioso e in grado di intrattenere realmente. Taylor Swift racconta invece di come si sia impegnata totalmente sul film dopo la fine del suo tour, mentre James Corden ha dichiarato che gli spettatori non hanno mai visto nulla di simile a quello che verrà proposto sul grande schermo.

Nel cast troviamo l'attore e conduttore James Corden, i premi Oscar Judi Dench e Jennifer Hudson, il cantante Jason Derulo, Idris Elba, il veterano Ian McKellen, Taylor Swift, Rebel Wilson e Francesca Hayward, prima ballerina del Royal Ballet.

Cats ha debuttato nel 1981 ed è uno degli show di maggior successo nella storia del teatro londinese e americano. Il musical si basa sul libro di T.S. Eliot intitolato Il libro dei gatti tuttofare e racconta le storie dei gatti che vivono nel quartiere di Jellicle. Gli animali si ritrovano in occasione di una ricorrenza che permetterà a uno di loro di venir scelto per entrare nel paradiso dei Jellicle Cats, chiamato Heaviside Layer. Durante l'evento arriveranno a sorpresa Grizabella, una gatta un tempo bellissima e ora abbandonata e disperata, e il malvagio Macavity.

Cats arriverà nei cinema il 20 dicembre 2019.