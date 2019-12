Cats, Tom Hooper promette: "Il film finito sarà meglio di quanto avete visto finora"

Cats sta per arrivare al cinema e il regista Tom Hooper garantisce che il film finito sarà migliore di quanto visto nel primo trailer. Il premio Oscar ha deciso di rassicurare i fan dello storico musical, preoccupati dal look dell'adattamento.

Cats: una scena del film

La visione del primo trailer di Cats ha suscitato violente critiche da parte del pubblico che ha trovato l'aspetto dei protagonisti "terrificante e folle", ma a quanto pare l'imperturbabile Tom Hooper sarebbe rimasto affascinato da tale reazione, come ha confermato lui stesso a Empire spiegando: "Mai mi sarei immaginato che il trailer sollevasse tali controversie."

Tom Hooper ha avuto l'idea di far apparire i gatti troppo piccoli o troppo grandi rispetto all'ambiente che li circonda per accentuare la disumanità o la strana umanità dei personaggi dal look curioso e a tratti raccapricciante. L'idea che l'aspetto delle creature sia diventato trending topic sui social media lo ha stupito e divertito, anche se il regista mette le mani avanti specificando che "gli effetti speciali visti nel trailer erano a uno stadio iniziale. Il look di alcuni personaggi, da allora è mutato, ma vi prometto che la versione definitiva sarà migliore rispetto a quanto visto finora".