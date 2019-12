Cats, Jason Derulo difende il film: "Le critiche non contano, è un'opera d'arte"

Cats è stato accolto da critiche e recensioni disastrose e ora Jason Derulo ha risposto ai tanti commenti negativi condivisi online, difendendo il film dagli attacchi degli ultimi giorni.

L'adattamento del famoso musical creato da Andrew Lloyd Webber ha avuto un esordio nelle sale americane fermo a soli 6.5 milioni di dollari e l'interprete di Rum Tum Tugger ha voluto rispondere agli attacchi. Jason Derulo ha spiegato parlando di Cats: "Ogni volta che metti in discussione ciò che è una forma d'arte, ogni volta che vai contro le regole, ci saranno ovviamente delle reazioni negative. Ma si tratta di un'incredibile opera d'arte realizzata da alcune delle persone migliori al mondo. Sono semplicemente entusiasta all'idea che le persone possano vederlo perché chi scrive le recensioni, voglio dire, che cavolo ne sanno? Hanno mai realizzato un film nella loro vita?".

Rispondendo alle domande di TMZ, l'attore ha inoltre dichiarato: "Le recensioni non hanno importanza. Alla fine le persone andranno a vederlo e verrà trasportato in un'altra dimensione. Si tratta di un'opera d'arte incredibile e coraggiosa ed è sempre stato così. Quando ha debuttato a Broadway, le persone si chiedevano cosa fosse perché è qualcosa di totalmente diverso".

Nel cast di Cats, diretto da Tom Hooper, troviamo l'attore e conduttore James Corden, i premi Oscar Judi Dench e Jennifer Hudson, il cantante Jason Derulo, Idris Elba, il veterano Ian McKellen, Taylor Swift, Rebel Wilson e Francesca Hayward, prima ballerina del Royal Ballet.

Il musical Cats è andato per la prima volta in scena nel 1981 ed è diventato nel corso degli anni uno degli show di maggior successo nella storia del teatro londinese e americano, conquistando il cuore di milioni di spettatori in tutto il mondo e di numerose generazioni. Lo show si basa sul libro di T.S. Eliot intitolato Il libro dei gatti tuttofare e racconta le storie dei gatti che vivono nel quartiere di Jellicle. Gli animali si ritrovano in occasione di una ricorrenza che permetterà a uno di loro di venir scelto per entrare nel paradiso dei Jellicle Cats, chiamato Heaviside Layer. Durante l'evento arriveranno a sorpresa Grizabella, una gatta un tempo bellissima e ora abbandonata e disperata, e il malvagio Macavity.