Cats: Hugh Jackman svela perché ha rifiutato di recitare nel film

Cats avrebbe potuto avere tra i suoi protagonisti anche Hugh Jackman che ha ora svelato il motivo per cui ha rifiutato una parte nell'adattamento per il grande schermo del musical di Andrew Lloyd Webber.

La rivelazione è stata compiuta durante un'intervista rilasciata al Daily Beast in cui la star ha parlato di molti argomenti, tra cui proprio il flop ai box office del progetto.

Alla regia di Cats c'era Tom Hooper con cui la star australiana aveva collaborato in occasione del successo Les Misérables. Hugh Jackman ha però confermato che avrebbe potuto recitare nel film e, rispondendo a una domanda relativa al possibile ruolo che avrebbe potuto avere, ha sottolineato: "Tom mi aveva telefonato nelle prime fasi dello sviluppo del progetto perché avevamo realizzato Les Misérables insieme e c'erano un paio di opzioni in base alla disponibilità e al periodo, e in realtà semplicemente non ero disponibile in quel periodo".

L'attore ha quindi commentato i risultati deludenti ottenuti dal film ai box office dichiarando: "Amo il teatro e non voglio entrare a far parte di chi distrugge le persone o segue le opinioni altrui. Non l'ho visto e Tom Hooper è uno dei migliori filmmaker che abbiamo".

Nonostante l'incredibile cast e l'esperienza del filmmaker, il lungometraggio non è riuscito a recuperare le spese sostenute che erano arrivate a 95 milioni di dollari, essendosi fermati a 73.695.985 milioni incassati in tutto il mondo.