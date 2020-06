Cats, la performance di James Corden non ha convinto nemmeno Andrew Lloyd Webber

Andrew Lloyd Webber, co-creatore del musical Cats, sembrerebbe non avere molti complimenti per l'interpretazione di James Corden di Bustopher Jones.

Il compositore Andrew Lloyd Webber, uno dei co-creatori del popolare musical di Broadway Cats, ha criticato l'interpretazione di James Corden nel fallimentare adattamento cinematografico di Tom Hooper.

A quanto pare non è facile trovare dei complimenti da elargire nei confronti del film targato Universal uscito lo scorso anno nei cinema degli Stati Uniti e a febbraio in alcune sale italiane, titolo ormai considerato uno dei più eclatanti esempi di flop cinematografico.

Andrew Lloyd Webber, co-creatore dello spettacolo Cats si è ora aggiunto alla lista delle persone rimaste deluse dall'adattamento cinematografico che non hanno esitato a condividere la propria opinione.

Durante il commento audio registrato per la versione filmata del musical realizzata nel 1998, Webber ha infatti tirato quella che sembrerebbe proprio essere una frecciatina nei confronti dell'interpretazione di James Corden del personaggio di Bustopher Jones, a quanto pare ritenuta eccessivamente sopra le righe e poco fedele all'originale: "Il vero Bustopher è quello senza interruzioni, come l'ho scritto io. Diffidate dalle altre versioni. Intendo quelle con tutta una serie di interpolazioni che non sono nemmeno divertenti, che tra l'altro ho pregato di tagliare. Sono riuscito a far rimuovere almeno le peggiori, se non altro. Non riuscirei a dirvi quanto fosse così poco T.S. Eliot in questa canzone".

Come vedete, Corden non è nominato direttamente, ma non è difficile cogliere il riferimento, considerando anche l'ingente quantitativo di battutine appartenenti alla sua versione del personaggio.

E voi invece, lo avete visto Cats? Siete d'accordo con le critiche, o lo avete apprezzato? Fateci sapere!