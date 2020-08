Cats, Andrew Lloyd Webber contro il film di di Tom Hooper: “Ridicolo”

Intervistato dal Sunday Times, il compositore di Cats, Andrew Lloyd Webber, si è espresso per la prima volta su Tom Hooper e la versione cinematografica del suo musical, definendolo senza mezzi termini "Ridicolo".

Cats: Jennifer Hudson in una scena del film

A dicembre 2019 ha debuttato l'adattamento cinematografico di Cats, con un cast di stelle che comprendeva nomi del calibro di Judi Denchi, Idris Elba, James Corden, Taylor Swift, Jennifer Hudson, Jason Derulo, Rebel Wilson e Sir Ian McKellen.

Il progetto diretto da Tom Hooper è tuttavia stato un flop, incassando 'appena' 73 milioni di dollari al botteghino, contro un budget di produzione di 100 milioni più altri 100 investiti a livello mondiale per la promozione e il marketing.

Secondo Andrew Lloyd Webber "Il problema con il film è stato che Tom Hooper ha deciso di non volere coinvolgere nessuno di coloro che facevano parte dello show originale. L'intera faccenda è stata ridicola."

A convincere poco critica e pubblico è stato soprattutto l'utilizzo dell'animazione CGI per la trasformazione degli attori in felini veri e propri, ma Webber ha messo anche in discussione il modo in cui sono stati rimaneggiati alcuni personaggi come Bustopher Jones, interpretato da James Corden.

Il compositore aveva infatti creato quel personaggio (e lo show in generale) partendo dalla raccolta delle poesie di T.S. Eliot "Il libro dei gatti tuttofare", ma il personaggio messo in scena da Corden si sarebbe distaccato troppo da quello originario.

Ricordando la première svoltasi a Dicembre a New York, Andrew Lloyd Webber ha spiegato "c'era troppo della visione di Hooper".

Il creatore di Cats ha anche discusso gli effetti della pandemia sull'industria teatrale, che ha ovviamente subito un'enorme battuta di arresto.

In particolare anche la produzione di Cenerentola, che avrebbe dovuto essere presentata in anteprima questo mese, è alla fine stata rinviata ad aprile 2021. "Lo abbiamo spostato al prossimo anno, ma non sappiamo ancora se saremo in grado di aprire davvero allora. Iniziamo a costruire set? Dobbiamo dire agli attori: "Guarda, ti amiamo, ma stiamo anche noi incrociando le dita qui." Semplicemente non lo sappiamo."