Catherine Zeta-Jones andrà in cerca di vendetta nella serie Kill Jackie, ecco la prima foto ufficiale

L'attrice premio Oscar è coinvolta nell'adattamento del romanzo realizzato per Prime Video, le cui riprese si sono recentemente concluse.

Catherine Zeta-Jones è la protagonista di una nuova serie intitolata Kill Jackie, di cui è stata diffusa la prima foto ufficiale.

Il progetto, di genere thriller, debutterà sulla piattaforma di streaming Prime Video ed è prodotta anche da Fremantle e Steel Springs Pictures.

Cosa racconterà Kill Jackie

Negli episodi l'attrice premio Oscar Catherine Zeta-Jones avrà la parte di Jackie Price, una narcotrafficante che è diventata commerciante d'arte e intraprende un percorso all'insegna della vendetta.

La donna ha vissuto un'esistenza all'insegna del benessere e del lusso per oltre 20 anni, viaggiando intorno al mondo, vendendo opere d'arte sfruttando degli espedienti che le permettono di non pagare le tasse e, soprattutto, cercando di non farsi notare dopo essere fuggita da un passato pericoloso. Quando la sua vita inizia a sembrare un po' noiosa, tutto prende una svolta improvvisa e letale dopo aver scoperto che The Seven Demons, un gruppo composto dagli assassini su commissione più terrificanti al mondo, è stato assunto per ucciderla.

Convinta che qualcuno del suo passato sia legato alla situazione, Jackie usa i suoi vecchi istinti per compiere un pericoloso piano: sconfiggere i Demoni uno dopo l'altro prima di essere uccisa. Ben presto, tuttavia, si rende conto che i suoi demoni sono molto più terrificanti rispetto agli spietati killer che le stanno dando la caccia. I suoi segreti avranno delle sorprendenti conseguenze.

Catherine Zeta-Jones nella serie Kill Jackie

Il cast della serie

Le riprese di Kill Jackie sono state completate e la serie debutterà in streaming il prossimo anno.

Il progetto si basa sul romanzo The Price You Pay scritto da Nick Harkaway con lo pseudonimo di Aidan Truhen. Nel cast di Kill Jackie ci sono anche Daniel Ings, Sidse Babett Knudsen, Óscar Jaenada , Hattie Hook, Darci Shaw, Raff Law , Enzo Cilenti, Christine Adams, Julian Rhind-Tutt, Karlis Arnolds Avots, Set Sjöstrand, Tadashi Ito, Sebastian Armesto, Julian Barratt, Gavin Spokes , Jonathan Cake, Bamshad Abedi-Amin e Bill Paterson.

Il progetto è composto da otto episodi ed è stato co-creato da Conor Keane, Tom Butterworth (Gangs of London), Peter Lawson (John Wick) e Damon Thomas (Killing Eve).