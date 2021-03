Catherine Zeta-Jones e sua mamma: due gocce d'acqua nelle foto su Instagram

Catherine Zeta-Jones ha pubblicato alcune foto su Instagram in cui per celebrare la festa della mamma che hanno lasciato i fan senza parole.

Per celebrare la festa della mamma Catherine Zeta-Jones ha condiviso alcune foto su Instagram ritraenti se stessa e sua madre facendo letteralmente svenire i suoi fan: le due donne si assomigliano moltissimo e la madre di Catherine sembra una versione più vecchia della splendida attrice gallese.

Nel primo scatto in bianco e nero Catherine sorride, mentre sta in piedi accanto a sua madre, con indosso un vestito scintillante di paillettes sfoggiando un caschetto pieno di morbidi riccioli neri. Sua madre, Patricia Fair, indossa un abito nero sormontato da un fiore. In un'altra foto Patricia posa al fianco della madrina di Catherine che invece indossa un blazer rosa acceso sopra un abito bianco.

"È la domenica della mamma nella mia madrepatria e la madre di tutte le madri è mia, ti amo mamma", ha scritto nella didascalia della foto la Zeta-Jones. "E alla mia bellissima madrina, zia Kay, dico: ti voglio molto bene, davvero, con tutto il cuore."

I fan si sono subito affrettati a commentare la foto sottolineando l'incredibile aspetto delle due donne. "Hai sicuramente preso il tuo bell'aspetto da tua madre", ha scritto un uomo, mentre una ragazza ha esclamato: "Tua madre è bellissima, proprio come te!"

Catherine ha recentemente ammesso di soffrire di disturbo bipolare: "Si, è vero, soffro di questo disturbo e non me ne vergogno, è una malattia che colpisce milioni di persone, e io sono una di loro. Spero che il mio parlarne aiuti qualcun altro a prendere coraggio e cercare aiuto. Non c'è nessun bisogno di soffrire in silenzio. Inizialmente non volevo farmi aiutare. Ero completamente sola. Speravo che nessuno notasse la mia condizione ma poi, si è aggravata così tanto che anche le piccole cose, come andare a cena, sembravano difficilissime. Allora ho capito di aver bisogno di un supporto."