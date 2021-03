Catherine Zeta-Jones: l'anello di fidanzamento è stratosferico, ecco quanto costa

Scopriamo i dettagli del magnifico anello di fidanzamento di Catherine Zeta-Jones, donatole da suo marito Michael Douglas, del valore di circa 1 milione di dollari.

Catherine Zeta Jones: il suo anello di fidanzamento

Quella composta da Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas rappresenta una delle coppie più celebri di Hollywood. I due attori si sono sposati per la prima volta nel 2000 ed hanno poi rinnovato le loro promesse, sposandosi una seconda volta, il 14 febbraio del 2014

Michael ha fatto la domanda alla vigilia di Capodanno nella sua casa di Aspen, in Colorado, donando all'attrice uno splendido anello di fidanzamento, il cui valore economico non lascia di certo indifferenti. Si stima infatti che l'anello vintage del 1920, con diamanti marquise da 10 carati, disegnato da Fred Leighton, valga circa 1 milione di dollari.

Kate Earlan-Charnley, Design Director presso i gioiellieri Taylor & Hart, ha fornito una valutazione del diamante ed ha dichiarato a Hello Magazine: "L'anello di fidanzamento con diamante marquise da 10 carati di Catherine Zeta-Jones è certamente uno spettacolo per gli occhi. Oltre all'imponente centrale, ha anche una fascia eternity pavé di diamanti incastonati lateralmente circondata da un alone di 28 diamanti scintillanti più piccoli". Kate ha aggiunto che si dice che la forma della gemma sia ispirata dalle labbra dell'amante del re Luigi XV.

La coppia non ha badato a spese neanche per il giorno del loro matrimonio, tenutosi al Plaza Hotel di New York. Catherine indossava uno splendido abito di Christian Lacroix che si diceva fosse costato circa 150.000 dollari, accessoriato con una tiara regale. I rapporti dicono che le celebrazioni abbiano accumulato un costo totale di circa 1,5 milioni di dollari. Tra gli ospiti presenti ricordiamo anche Sharon Stone, Jack Nicholson e Brad Pitt. Catherine e Michael si sono conosciuti nel 1996, ad un festival cinematografico in Francia. Nonostante una differenza di età di 25 anni, la loro storia d'amore è continuata ed ora sono genitori di due figli: Dylan e Carys, nati rispettivamente l'8 agosto 2000 e il 20 aprile 2003.