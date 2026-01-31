Catherine O'Hara: l'addio all'attrice di Tim Burton, Michael Keaton e delle star di Hollywood

Il mondo del cinema e della tv ha reagito alla triste notizia dell'addio alla star di Mamma, ho perso l'aereo e Beetlejuice, ecco alcuni dei ricordi e degli omaggi condivisi online.

La morte di Catherine O'Hara, avvenuta venerdì a Los Angeles, ha causato molta tristezza tra amici e colleghi che hanno condiviso online ricordi e omaggi per ricordare e celebrare l'attrice.

La star del cinema e della tv aveva ripreso recentemente il ruolo di Delia Deetz nel sequel di Beetlejuice diretto da Tim Burton ed era tornata protagonista sul piccolo schermo con show come The Last of Us e The Studio.

Le esperienze indimenticabili vissute sul set accanto a Catherine

Catherine O'Hara, dopo i post condivisi da Pedro Pascal e Justin Theroux, è stata ricordata da Michael Keaton, protagonista proprio del film Beetlejuice - Spiritello porcello. L'attore ha scritto online che il loro rapporto era nato ancora prima del lavoro compiuto sul set del film cult: "Lei è stata la mia finta moglie, la mia finta nemesi e una vera amica nella vita reale. Questa perdita mi fa soffrire. Mi mancherà. Penso anche a Beau".

Il regista Tim Burton ha invece condiviso una foto dal set di Beetlejuice Beetlejuice scrivendo: "Catherine, ti voglio bene. Questa foto mostra quanta luce hai regalato a tutti noi. Sei stata una parte speciale della mia vita e del mio aldilà".

Seth Rogen, co-creatore della serie The Studio, ha ammesso di non sapere realmente cosa dire, prima di ricordare che durante il suo primo incontro con l'attrice le avesse detto che era la persona più divertente che avesse mai avuto il piacere di vedere sullo schermo. Il filmmaker ha aggiunto: "Mamma, ho perso l'aereo è stato il film che mi ha fatto venire voglia di fare cinema. Lavorare con lei è stato un vero onore. Era esilarante, gentile, intuitiva, generosa... Mi ha fatto venir voglia di realizzare il nostro show in modo abbastanza buono da essere degno della sua presenza. Questo è semplicemente devastante. Siamo tutti fortunati nell'aver vissuto in un mondo in cui c'era lei".

Ike Barinholtz ha ammesso: "Non avrei mai immaginato, nemmeno in un milione di anni, che avrei potuto lavorare con Catherine O'Hara, figuriamoci diventare un suo amico. Così profondamente triste che ora sia altrove. Così incredibilmente grato nell'aver trascorso del tempo con lei. Grazie Catherine, ti voglio bene".

Brooke Shields ha scritto online che era stato un onore essere al centro di una parodia interpretata da Catherine.

Un'attrice molto amata da registi e colleghi

Il regista Ron Howard ha invece sottolineato: "Che persona, artista e collaboratrice meravigliosa. Sono stato abbastanza fortunato da dirigere, produrre e recitare in alcuni progetti con lei e semplicemente stava diventando sempre più brillante con ogni anno che passava".

Rita Wilson ha sottolineato che era una donna autentica e onesta in tutto quello che faceva, aspetto che si poteva vedere nel suo lavoro, non solo nella sua vita privata e nella sua famiglia.

Paul Walter Hauser ha ammesso: "Era la mia Meryl Streep. La potevo guardare in qualsiasi cosa. Non importa quanto buono fosse il film o lo show. Volevo vedere cosa avrebbe fatto".