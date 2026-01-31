Catherine O'Hara, l'agente conferma: la star di Mamma, ho perso l'aereo morta dopo una breve malattia

Il rappresentante dell'attrice canadese ha confermato alla stampa che la sua assistita da poco tempo le era stato diagnosticato un male.

A poche ore di distanza dall'annuncio della scomparsa di Catherine O'Hara, il suo rappresentato ha confermato alla stampa che l'attrice è morta in seguito ad una breve malattia. I soccorsi sono giunti nell'abitazione della star a Los Angeles poco prima delle 05.00 di mattina.

O'Hara sarebbe stata trasportata in ospedale in gravi condizioni dopo aver riscontrato problemi respiratori, in base a quanto testimoniato dall'audio della LAFD circolato anche tra i media nelle ultime ore. L'attrice aveva 71 anni.

Le informazioni sulla morte di Catherine O'Hara

Un portavoce del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Los Angeles ha raccontato ai media di aver ricevuto una chiamata alle 04.48 del mattino di venerdì 30 gennaio per una donna non identificata di circa 70 anni all'indirizzo di casa di O'Hara.

Catherine O'Hara in una scena di Away We Go

La donna in questione, presumibilmente proprio Catherine O'Hara, è stata trasportata alla struttura ospedaliera in gravi condizioni, accusando problemi respiratori. L'attrice è deceduta poco dopo l'arrivo dei soccorsi e il trasporto in ospedale.

Il commovente addio di Macaulay Culkin

Uno dei primissimi colleghi a pubblicare un messaggio di addio a Catherine O'Hara è stato Macaulay Culkin, co-protagonista in Mamma, ho perso l'aereo e Mamma, ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito a New York: "Mamma, pensavo avessimo più tempo" ha scritto sui social Culkin.

"Ne volevo di più. Volevo sedermi accanto a te. Ti sentivo, ma avevo ancora così tanto da dire. Ti voglio bene. Ci vediamo più tardi". L'attore era rimasto molto legato alla sua 'mamma' sul grande schermo, e alla fine del 2023, Catherine O'Hara aveva partecipato alla consegna della stella sulla Hollywood Walk of Fame a Macaulay Culkin, prima di dedicargli un dicorso affettuoso e sciogliersi in un abbraccio che ha commosso i fan, la famiglia e gli amici di Macaulay Culkin presenti all'evento, tra cui la compagna Brenda Strong.

Catherine O'Hara era nota per i suoi ruoli in Beetlejuice - Spiritello porcello, Mamma, ho perso l'aereo e per la serie Schitt's Creek, nel ruolo di Moira Rose.