Catherine O'Hara, chi è il marito Bo Welch conosciuto sul set di Beetlejuice

Rinomato scenografo e collaboratore di Tim Burton, conobbe l'attrice sul set del secondo film del regista di Burbank e si sposarono nel 1992.

In un'intervista di qualche anno fa, Catherine O'Hara raccontò che quando era molto giovane solitamente non rispondeva al telefono ai pretendenti o ai ragazzi che non voleva più frequentare: "All'epoca non esisteva il ghosting, c'era solo il 'non rispondere al telefono'".

L'attrice dichiarò che all'epoca pensava che se dopo un appuntamento non aveva intenzione di sposare quella persona allora prima o poi qualcosa nella relazione non avrebbe funzionato. Evidentemente, ciò non accadde con Bo Welch, l'uomo che sarebbe poi diventato suo marito.

L'amore tra Catherine O'Hara e Bo Welch

Scenografo candidato all'Oscar e all'Emmy, Bo Welch sposò Catherine O'Hara nel 1992 dopo averla conosciuta mentre entrambi lavoravano sul set di Beetlejuice - Spiritello porcello di Tim Burton: "Sono sicura di aver sbagliato molte volte" disse O'Hara "Ma credo di aver sposato l'uomo giusto".

Catherine O'Hara in una scena di Schitt's Creek

L'attrice parlò così del loro incontro: "Era uno scenografo, progettò tutti quei set selvaggi [di Beetlejuice]. Mi parlava ogni giorno, era come al liceo, lui che mi parla ogni giorno vicino agli armadietti. E poi non mi ha mai chiesto di uscire".

Quando Bo Welch lasciò il set di Los Angeles per lavorare alle esterne in Vermont, Catherine O'Hara si lamentò con Tim Burton perchè lo scenografo non le aveva chiesto di uscire. A quel punto, Tim Burton entrò in azione e disse che ci avrebbe pensato lui: "Tim aveva ragione, fece in modo che succedesse".

Il successo nel lavoro e la famiglia

Negli anni '90, da neo-sposini, Catherine O'Hara e Bo Welch proseguirono il loro proficuo percorso professionale: lei recitò in The Nightmare Before Christmas, Sognando Broadway, e nei due Mamma, ho perso l'aereo mentre lui collezionava riconoscimenti per Edward mani di forbice e Men in Black.

Dall'unione nacquero due figli, Matthew (1994) e Luke (1997). Catherine O'Hara ha raccontato di aver mantenuto la tradizione di vedere ogni Natale i due film di Chris Columbus nei quali recita nel ruolo di Kate McCallister, la madre del piccolo protagonista, Kevin McCallister (Macaulay Culkin).