Cate Blanchett ospite di Locarno 2023, come produttrice di Shayda di Noora Niasari

La serata di chiusura di Locarno 2023, sabato 12 agosto, sarà dedicata all'anteprima europea di Shayda, esordio della regista iraniano-australiana Noora Niasari. Cate Blanchett, tra i produttori esecutivi con Dirty Films - compagnia che gestisce insieme a Andrew Upton e Coco Fancini - e Zar Amir Ebrahimi, star del film e vincitrice del premio per la miglior attrice a Cannes nel 2022 con Holy Spider, accompagneranno la regista sul palco di Piazza Grande. A Shayda, vincitore dell'Audience Award al Sundance Film Festival 2023, seguirà una seconda proiezione (gratuita) a sorpresa, legata alla storia del cinema e del Locarno Film Festival e scelta dal presidente Marco Solari per salutare il pubblico.

Il film che chiuderà Locarno76, Shayda, potente esordio della regista iraniano-australiana Noora Niasari, si inserisce in questa tendenza, narrando il cammino verso la libertà e l'acquisizione di diritti da parte di una donna iraniana che trova rifugio in una casa d'accoglienza dopo essere emigrata in Australia.

Ispirato alle sue esperienze personali, il debutto di Niasari è un ritratto poetico e veritiero di coraggio e compassione, sostenuto dall'interpretazione di Zar Amir Ebrahimi. Piazza Grande saluterà così il pubblico, sabato 12 agosto, con uno degli esordi cinematografici dell'anno, in compagnia di Noora Niasari, Zar Amir Ebrahimi e Cate Blanchett.

Nel pomeriggio del 12 agosto alle 17:15 si terrà al Cinema GranRex una Conversazione pubblica, dove la regista Noora Niasari e l'attrice Zar Amir Ebrahimi dialogheranno con il pubblico intorno al tema "Iranian women and Iranian cinema", moderate da Cate Blanchett.

In una giornata che si preannuncia ricca di emozioni, a concludere l'appuntamento in Piazza Grande sarà una seconda proiezione all'insegna della sorpresa: il titolo in programma, che rappresenta un vero e proprio monumento della storia del cinema, è stato scelto dal presidente Marco Solari per salutare il pubblico, a conclusione della sua ventennale presidenza. La proiezione è offerta gratuitamente.

Il programma completo della 76esima edizione del Locarno Film Festival (2-12 agosto) sarà svelato il 5 luglio, nell'ambito della conferenza stampa che si terrà a Berna.