Il ritratto di Dorian Gray: Cate Blanchett produttrice del film ispirato allo show teatrale con Sarah Snook

La casa di produzione di Cate Blanchett, Dirty Films, ha ottenuto i diritti cinematografici dello spettacolo teatrale Il ritratto di Dorian Gray, l'adattamento compiuto da Sydney Theatre Company del classico di Oscar Wilde.

Lo spettacolo è recentemente arrivato sul palco a Londra con protagonista l'attrice Sarah Snook.

Un approccio originale a un classico

Nella giornata di domenica, la star di Succession ha ottenuto un prestigioso Oliver Award per la sua interpretazione in Il ritratto di Dorian Gray nella categoria Miglior Attrice Protagonista.

Lo spettacolo, un vero e proprio one woman show, verrà ora adattato per il grande schermo da Kip Williams e da Andrew Upton.

Sarah Snook, a teatro, ha interpretato 26 ruoli, come aveva fatto prima di lei Eryn Jean Norvill quando lo spettacolo era andato in scena in Australia.

Cate Blanchett ha assistito al debutto dello show a Londra ed è rimasta conquistata, decidendo di ottenere i diritti per trasformarlo in un film.

Per ora non è stato svelato se Sarah o Cate potrebbero essere protagonista del lungometraggio, e non resta che attendere per scoprire nuovi dettagli del casting.

Nel team della produzione del lungometraggio ci saranno anche Rachel Gardner e Jo Porter di Curio Pictures.

Kip Williams, che è stato a lungo alla guida della Sydney Theater Company, è famoso per il suo uso di riprese dal vivo e schermi, elementi che lui definisce "cine-teatro".