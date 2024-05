Cate Blanchett, la star australiana nel cast del nuovo film dei fratelli Zellner

Cate Blanchett è pronta ad interpretare la protagonista nel film dal titolo Alpha Gang, una commedia sull'invasione aliena diretta dai fratelli David e Nathan Zellner. Le riprese dovrebbero iniziare in autunno e il progetto verrà presentato nel corso del Marché du Film di Cannes.

Il film fungerà da seguito della commedia Sasquatch Sunset, interpretata da Jesse Eisenberg e Riley Keough, che ha attirato l'attenzione al recente Sundance Film Festival ed è attualmente in uscita nei cinema statunitensi. La produzione del film, oltre ai fratelli Zellner, è affidata proprio a Cate Blanchett in collaborazione con Coco Francini per Dirty Films, Ryan Zacarias per Fat City e Gina Gammell per Felix Culpa.

TAR: Cate Blanchett durante il photocall del film

Invasione aliena

Alpha Gang racconta le vicende di un gruppo di invasori alieni inviati in missione per conquistare la Terra. Nascosti nelle fattezze di una gang di motociclisti degli anni '50 vestiti di pelle, armati e pericolosi, gli alieni non mostrano pietà finché non contraggono la più tossica e contagiosa malattia umana: l'emozione. Cate Blanchett e Coco Francini hanno elogiato il talento dei registi:"Il lavoro dei fratelli Zellner non manca mai di sorprenderci e deliziarci. In Alpha Gang hanno creato un mondo lontano per denigrare qualcosa di molto più vicino a casa: la verità esilarante, assurda e peculiare della condizione umana".

Cate Blanchett ha vinto due Oscar in carriera ed è nota per la vasta gamma di personaggi interpretati sul grande schermo. Da una villain in Thor: Ragnarok ad una donna alto borghese e mondana in Blue Jasmine, da una tirannica direttrice d'orchestra in Tár ad una falsa conduttrice di talk show in Don't Look Up, fino a Bob Dylan, nel biopic di Todd Haynes dedicato al cantante americano, nel quale è affiancata da altre versione di Dylan interpretate da Richard Gere, Christian Bale, Heath Ledger, Marcus Carl Franklin e Ben Whishaw nel film Io non sono qui, uscito nel 2007. Si è aggiudicata i due Academy Award per le performance in The Aviator di Martin Scorsese e Blue Jasmine di Woody Allen. Nel 2024, sarà in Borderlands, diretto da Eli Roth.