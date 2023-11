Castlevania: Nocturne, Netflix annuncia la stagione 2 della serie animata

Durante la Geeked Week, Netflix ha annunciato il rinnovo di Castlevania: Nocturne per una stagione 2, svelando inoltre un video del dietro le quinte del primo capitolo della storia e dell'evoluzione del personaggio di Alucard.

Potete vedere il video all'interno dell'evento in streaming, dando così uno sguardo alla realizzazione del progetto.

I dettagli dello show animato

La serie Castlevania: Nocturne ha come showrunner Kevin Kolde e Clive Bradley, che è creatore e sceneggiatore. Sam e Adam Deats sono invece impegnati come registi, mentre Project 51 Productions e Powerhouse Animation producono per Netflix. Tra i doppiatori ci sono Edward Bluemel, Thuso Mbedu, Pixie Davies, Sharon D. Clarke, Richard Dormer, Iain Glen, Sydney James Harcourt, Elarica Johnson, Nastassja Kinski, Zahn McClarnon, Aaron Neil, Franka Potente, e Sophie Skelton.

Ecco il video dell'annuncio del ritorno dello show:

La storia è ambientata nella Francia del 1792, durante la Rivoluzione Francese. Alcuni aristocratici hanno formato un'alleanza con un terrificante vampiro che promette di 'mangiare il sole' e scatenare un esercito di vampiri e creature notturne per distruggere la rivoluzione e mettere in schiavitù l'umanità. Annette, una strega proveniente dai Caraibi, cerca Richter Belmont, discendente della famiglia di cacciatori di vampiri, per guidare la resistenza.