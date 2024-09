Castlevania Nocturne: rivelati teaser e data di uscita della seconda stagione

La seconda stagione di Castlevania: Nocturne, l'ultimo capitolo dell'universo di Castlevania, sta per debuttare sul piccolo schermo. Netflix ha diffuso un teaser trailer della prossima stagione della serie animata e ha rivelato che sarà presentata in anteprima a gennaio 2025.

Basata sulla classica serie di videogiochi di Konami, Castlevania: Nocturne riprende 300 anni dopo la fine della serie originale, che è stata trasmessa per quattro stagioni su Netflix.

La prima stagione si svolge in Francia nel 1792, nel pieno della Rivoluzione francese. La sinossi recita: "In una zona remota della Francia occidentale, l'aristocrazia controrivoluzionaria ha stretto un'alleanza con un terrificante Vampiro Messia, che promette di scatenare un esercito di vampiri e creature notturne per schiacciare la rivoluzione e rendere schiava l'umanità. Annette, una maga dei Caraibi, cerca Richter Belmont, ultimo discendente della celebre famiglia di cacciatori di vampiri, per guidare la resistenza_".

Castlevania: Nocturne, il poster della nuova serie Netflix

Cosa aspettarsi dalla seconda stagione

Nella seconda stagione, ora affiancato dal leggendario Alucard, Richter Belmont e il suo gruppo di cacciatori di vampiri sono impegnati in una disperata corsa contro il tempo. Erzsebet Báthory, il Vampiro Messia, che sembra già invincibile, cerca di ottenere il pieno potere della dea Sekhmet per far sprofondare il mondo in un'oscurità e in un terrore senza fine.

"Mi servirebbe il tuo aiuto, Richter", dice Alucard all'inizio del teaser. "Dopotutto sei un Belmont". Project 51 Productions e Powerhouse Animation producono la serie per Netflix. Sam Deats e Adam Deats si divideranno nuovamente i compiti di regia nella seconda stagione.

La serie Castlevania: Nocturne ha come showrunner Kevin Kolde e Clive Bradley, che è creatore e sceneggiatore. Sam e Adam Deats sono invece impegnati come registi, mentre Project 51 Productions e Powerhouse Animation producono per Netflix. Tra i doppiatori ci sono Edward Bluemel, Thuso Mbedu, Pixie Davies, Sharon D. Clarke, Richard Dormer, Iain Glen, Sydney James Harcourt, Elarica Johnson, Nastassja Kinski, Zahn McClarnon, Aaron Neil, Franka Potente, e Sophie Skelton.