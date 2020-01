Castle Rock: la data di uscita italiana della seconda stagione

Starzplay, il servizio di streaming premium della Starz, ha annunciato la data di uscita italiana della seconda stagione di Castle Rock, la serie televisiva horror di grande successo della Warner Bros., frutto della mente di Stephen King. Tutti e 10 gli episodi usciranno in anteprima nel Regno Unito, in Germania, Italia ed America Latina giovedì 13 febbraio 2020.

In questa seconda stagione Misery arriva nella città di Castle Rock, con Lizzy Caplan che interpreta una versione giovane dell'infermiera venuta dall'inferno di Stephen King protagonista del suo romanzo Misery. Nella seconda stagione di questa serie horror psicologico, una faida tra clan in guerra raggiunge l'apice quando la psicopatica in erba Annie Wilkes viene assalita a Castle Rock. Ambientata nel multiverso di Stephen King, la serie Castle Rock mette insieme la scala mitologica e la narrazione intima dei personaggi delle opera più amate di King, tessendo una saga epica di oscurità e luce, che si dispiega in pochi chilometri quadrati dei boschi del Maine. La città inventata del Maine, Castle Rock, è stata un'importante presenza nella carriera letteraria di King: Cujo, La Metà Oscura, IT e Cose Preziose, come la novella The Body e numerosi racconti come Rita Hayworth e la redenzione di Shawshank o sono ambientati a Castle Rock o contengono riferimenti ad essa.

Qui potete leggere la recensione della prima stagione di Castle Rock. Nella serie recitano Lizzy Caplan, Paul Sparks, Barkhad Abdi, Yusra Warsama, Elsie Fisher, Matthew Alan e Tim Robbins. Sam Shaw e Dustin Thomason tornano per la seconda stagione come produttori esecutivi e showrunner. Altri produttori esecutivi della serie sono Stephen King e J.J. Abrams della Bad Robots e Ben Stephenson, oltre a Vince Calandra, Liz Glotzer e Greg Yaitanes. Prodotta dalla Bad Robot e dalla Warner Bros. Television, la serie è distribuita a livello mondiale dalla Warner Bros. Worldwide Television Distribution.

Il servizio di streaming premium STARZPLAY è disponibile sull'applicazione Apple TV, e da agli abbonati accesso a serie di successo come "Mr. Mercedes" ed il prequel di Batman della DC Comics "Pennyworth" e a thriller come "The Act" e "Castle Rock" oltre ad una crescente selezione di Originali esclusivi STARZ come "The Spanish Princess" e la serie di prossima uscita "Dublin Murders" nello stesso giorno del loro lancio negli USA, oltre che a film di successo come State of the Union e The Patriot. Gli abbonati al canale STARZPLAY sulla App Apple TV possono guardare online o scaricare e godersi offline le loro serie ed i film preferiti attraverso STARZPLAY, che è disponibile su iPhone, iPad, Apple TV ed alcune smart TV della Samsung.