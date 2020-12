Cassian Andor: Diego Luna ha confermato che le riprese sono iniziate a Londra

Le riprese della serie Cassian Andor sono ufficialmente iniziate, come rivelato dal protagonista Diego Luna intervenendo durante il talk show condotto da Jimmy Kimmel.

Il progetto è stato ideato come spinoff del film Rogue One, di cui l'attore è stato uno dei protagonisti accanto a Felicity Jones.

Diego Luna ha confermato che il lavoro sul set è iniziato nella città di Londra, anticipando inoltre che i fan della saga creata sa George Lucas potranno capire meglio gli eventi raccontati sul grande schermo.

L'attore ha sottolineato parlando dello show che racconterà la storia di Cassian Andor: "Si tratta praticamente di tutto quello che bisogna conoscere per capire Rogue One. La storia del passato del personaggio. Immagino di poter rivelare il finale!".

Proprio la possibilità di approfondire una storia già raccontata è considerata dalla star di Narcos: Mexico come un valore aggiunto del progetto per il piccolo schermo: "Credo sia bello avvicinarsi a una storia di cui si conosce già il finale. Ora puoi prendere le sfumature e gli strati. Penso sia divertente fare qualcosa che non è semplicemente sull'arrivare alla fine, ma in un certo senso ritardarla".

Rogue One: il finale che definisce Star Wars

La serie su Cassian Andor, ancora priva di titolo, sarà uno spy thriller incentrato sulle gesta del personaggio di Diego Luna. La serie sarà ambientata durante la prima fase della Ribellione, molto prima che Jyn Erso e la sua banda di fuorilegge decidano di rubare i piani della Death Star. Adria Arjona affiancherà Diego Luna come protagonista femminile. Con loro Denise Gough, Genevieve O'Reilly, Stellan Skarsgard, Kyle Soller e Alan Tudyk che tornerà nel ruolo del droide K-2SO.