Cassian Andor: Adria Arjona tra i protagonisti della serie Disney+

L'attrice Adria Arjona reciterà nella serie di Star Wars dedicata al personaggio di Cassian Andor prodotta per Disney+.

Adria Arjona è entrata a far parte del cast della nuova serie dedicata alle avventure di Cassian Andor, il progetto ambientato nell'universo di Star Wars destinato a Disney+.

La storia è stata ideata come un prequel del film Rogue One che ha segnato il debutto di Diego Luna nella parte del membro della Ribellione.

La produzione dello show non ha voluto rivelare i dettagli del personaggio affidato ad Adria Arjona nella serie, descritta come di genere "spy thriller, dedicata alla storia di Cassian Andor.

L'attrice è recentemente apparsa nel film Six Underground, uno dei successi di questa stagione sulla piattaforma di Netflix.

Tony Gilroy sarà lo showrunner e il cast è composto da Genevieve O'Reilly, Denise Gough, Stellan Skarsgård, Kyle Soller, Jimmy Smits che aveva interpretato in Rogue One: A Star Wars Story e nella trilogia prequel diretta da George Lucas il ruolo di Bail Organa, il padre adottivo di Leia, e Alistair Petrie. Oltre a Diego Luna, lo show vedrà anche il ritorno di Alan Tudyk nelle vesti del droide K-2SO.

A scrivere il pilot della serie dedicata a Cassian Andor sarà Tony Gilroy (che aveva già firmato la sceneggiatura di Rogue One: A Star Wars Story); inizialmente il debutto della serie era previsto nel 2021, tuttavia la complicata situazione del settore televisivo e cinematografico potrebbe obbligare a un posticipo.