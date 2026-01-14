Caso Timothy Busfield, Melissa Gilbert sostiene il marito dopo l'accusa di molestie sessuali su minori

La star de La casa nella prateria ha chiesto ai media di rispettare la sua privacy perché impegnata a supportare la famiglia in un momento delicato.

Melissa Gilbert ha deciso di rimanere al fianco del marito Timothy Busfield dopo le gravissime accuse di molestie su minori nei suoi confronti e il conseguente arresto. L'attore si è consegnato alla polizia nelle scorse ore, dichiarandosi innocente.

Nel frattempo, il rappresentante di Gilbert ha rilasciato una dichiarazione pubblica a US Weekly in cui afferma che Melissa Gilbert rimane al fianco del marito e della sua famiglia in un momento particolarmente delicato.

Melissa Gilbert resta al fianco di Timothy Busfield

"Melissa è al fianco di suo marito e lo sostiene e affronterà il pubblico in un momento appropriato" ha dichiarato il suo portavoce "Durante questo periodo, la sua attenzione è rivolta al supporto e alla cura della loro famiglia molto numerosa, mentre affrontano questo momento".

Timothy Busfield in una scena di Sleepy Hollow

L'attrice, famosa per il ruolo di Laura Ingalls in La casa nella prateria, ha sospeso il proprio account Instagram nei giorni scorsi e ha deciso di stare lontana dai riflettori in questo periodo per affrontare al meglio questa difficile situazione.

Timothy Busfield si è consegnato alla polizia

Dopo il mandato d'arresto, Timothy Busfield si è consegnato alle forze dell'ordine del Nuovo Messico dopo che un giovanissimo attore della serie The Cleaning Lady, l'ha accusato di averlo toccato nelle parti intime.

Busfield deve rispondere a due capi d'accusa per contatto sessuale criminale su minore e di un capo d'accusa per abuso su minore. L'attore a TMZ ha dichiarato: "Affronterò queste bugie. Sono orribili. Sono tutte bugie e io non ho fatto nulla a quei bambini. Combatterò. Combatterò con un grande team e sarò scagionato. Lo so, perché tutto questo è completamente sbagliato ed è fatto di bugie" ha ribadito Busfield.

L'avvocato dell'attore, Larry Stein, ha aggiunto: "Il mio assistito ha deciso di consegnarsi perché vuole ripulire il suo nome e la sua reputazione. Non ha fatto nulla di sbagliato. Queste accuse sono false, come ha rilevato l'investigatore dello studio legale indipendente".