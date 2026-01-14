Caso Signorini, Clarissa Selassié su Medugno e la notte di passione: “Terribili sforzi, zero risultati”

Il caso Signorini continua a far discutere. Tutto nasce dalle accuse mosse da Fabrizio Corona nei confronti del conduttore del Grande Fratello durante il podcast Falsissimo. Le dichiarazioni hanno coinvolto anche alcuni ex concorrenti del reality show, alcuni in modo diretto, altri solo marginalmente. Tra questi c'è anche Clarissa Selassié, che ha partecipato al Grande Fratello Vip nella stessa edizione di Antonio Medugno.

Clarissa Selassié e il Grande Fratello Vip

La principessa etiope fece il suo ingresso nella Casa insieme alle sorelle Jessica e Lulù Selassié. Il presunto rapporto tra Clarissa e Antonio Medugno era stato tirato in ballo dallo stesso Alfonso Signorini durante una diretta, sostenendo che, al momento del provino, il modello napoletano presentava dei graffi sulla pelle, attribuiti a una notte di passione proprio con Clarissa.

Le rivelazioni di Alfonso Signorini e Antonio Piscopo

A parlare di Clarissa, però, era stato anche Antonio Piscopo, ex manager di Medugno, che in un'intervista aveva raccontato che Signorini, a conoscenza del rapporto tra il suo assistito e la Selassié, gli avrebbe inviato un messaggio dal tono piuttosto duro: "So che vieni a Roma per le principesse e non per le regine. Pessima strategia".

Antonio Medugno al GFVIP

Il racconto di Antonio Medugno a Lo Stato delle Cose

Il nome di Clarissa è tornato alla ribalta anche durante una puntata de Lo Stato delle Cose, in cui Fabrizio Corona è stato intervistato e tra gli ospiti figurava lo stesso Antonio Medugno. Il modello napoletano ha confermato di aver trascorso una notte con una ex concorrente del Grande Fratello Vip 6, aggiungendo che, dopo aver ricevuto il messaggio da Alfonso Signorini, lo avrebbe inoltrato a Piscopo chiedendogli di conservarlo.

La dura smentita di Clarissa Selassié su Instagram

Stanca di essere continuamente tirata in ballo, Clarissa Selassié è intervenuta tramite Instagram, smentendo categoricamente le dichiarazioni di Medugno e negando che tra loro ci sia mai stato qualcosa. Anzi, secondo la principessa, quell'uscita sarebbe stata sfruttata dal modello esclusivamente come mezzo per entrare nella Casa più spiata d'Italia.

"Con Medugno ricordo solo un episodio di terribili sforzi e zero risultati. Gli serviva solo un lasciapassare per entrare nella casa del Grande Fratello. Vi chiedo gentilmente di non nominarmi mai più e di non associarmi a ipotetiche notti di passione che non sono mai successe", ha scritto Clarissa.

Con queste parole, la Selassié ha voluto prendere definitivamente le distanze dal caso Signorini, smentendo la narrazione portata avanti sia da Antonio Medugno sia da Alessandro Piscopo. Tra lei e il tiktoker, dunque, non ci sarebbe mai stata alcuna "notte di fuoco", ma soltanto - come da lei stessa definito - "sforzi senza risultati".