Casino Royale: ecco perché Henry Cavill fu scartato come nuovo James Bond

Il regista Martin Campbell ha spiegato perché Henry Cavill non ha ottenuto l'ambito ruolo di James Bond per il rilancio del franchise nel 2006.

Henry Cavill era stato in lizza per il ruolo di James Bond quando venne il momento di rilanciare il franchise nel 2006 dopo l'addio di Pierce Brosnan. Tuttavia, gli venne preferito Daniel Craig, che iniziò la sua avventura con Casino Royale.

A distanza di anni, il regista della pellicola Martin Campbell nel corso di una intervista concessa a Express, ha spiegato perché Cavill non ha ottenuto il ruolo di Bond in Casino Royale. Secondo quanto dichiarato, si trattava semplicemente del fatto che Cavill era troppo giovane all'epoca.

"Nel provino fece un figurone. La sua recitazione fu straordinaria. E guardate, se Daniel non fosse esistito Henry sarebbe stato un eccellente Bond. Aveva un aspetto fantastico, era in ottima forma fisica... molto bello, molto cesellato. All'epoca sembrava solo un po' troppo giovane".

Adesso, dopo l'addio di Craig al ruolo con No Time to Die del 2021, siamo ripiombati nella stessa situazione, con i produttori alla ricerca del successore. Cavill non è stato scritturato in Casino Royale, ma ora fa parte di una manciata di attori tra quelli rumoreggiati per diventare 007 o che sono stati spesso nominati dai fan per il ruolo.

Aaron Taylor-Johnson, che abbiamo appena visto nel trailer di Kraven il Cacciatore, è stato a lungo considerato il favorito per il ruolo di nuovo Bond, ma altri attori apparentemente in lizza sarebbero Tom Hardy, Tom Hiddleston, Richard Madden e Rege-Jean Page.