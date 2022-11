Casablanca, che fine ha fatto il sequel mai realizzato del film con Humphrey Bogart e Ingrid Bergman?

Moltri potrebbero trovare strano che uno dei film più apprezzati nella storia del cinema, Casablanca, con due star come Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, non abbia mai avuto un sequel, specialmente visti degli effettivi tentativi per portarne uno sullo schermo. Vediamo, allora, come mai non se ne è mai fatto nulla.

Sequel o non sequel?

In realtà, già la premessa non sarebbe poi così scontata. La tendenza a realizzare dei follow-up delle storie di successo non era infatti così diffusa in un'epoca come quella in cui nasceva il film diretto da Michael Curtiz, e anche vista la conclusione della pellicola, quella di un seguito non era necessariamente vista come una strada da perseguire ad ogni costo.

In più, come ricorda anche Collider, è stato solo con franchise come James Bond, Il Pianeta delle Scimmie e Il Padrino che è iniziata a cambiarne la percezione, mentre fino ad a quel momento l'opinione generale al riguardo li etichettava più come modo facile di far soldi che come qualcosa con un effettivo merito artistico (e questo modo di pensare, a dopotutto, non ce lo siamo mai lasciato completamente alle spalle).

Ad ogni modo, un'idea per un nuovo film di Casablanca c'era già allora, ma non sembra aver riscosso molto successo nel tempo, principalmente a causa della sceneggiatura presentata da Frederic Stephani.

Secondo un report di The Midland Journal, Humphrey Bogart e Sydney Greenstreet avrebbero dovuto riprendere i propri ruoli in "Brazzaville" (titolo che fa riferimento a una battuta di Casablanca pronunciata dal Capitano Louis Renault interpretato da Claude Rains), ma non solo: questi si sarebbero rivelati delle spie degli Alleati, andando poi a cambiare retroattivamente il modo di vedere anche la storia del primo film.

Nuovi tentativi

Scartato dunque "Brazzaville", si è andati avanti senza mettere mano agli eventi di Casablanca... Fino a quando, all'inizio degli anni '80, non si è presentata una nuova opportunità per un sequel.

Questa volta, fu lo sceneggiatore Howard Coch a proporre una storia, anch'essa bypassata da Warner Bros., in cui come protagonista della vicenda avremmo trovato il figlio di Rick Blaine e Ilsa Lund. Questi sarebbe partito alla ricerca del padre, e avrebbe previsto il ritorno di attori del primo film come Ingrid Bergman a distanza di decenni.

Ovviamente, non se ne fece nulla neanche allora, ed è stato solo nel 2012, con il produttore Cass Warner, che si è tornati a parlare di nuovi tentativi di riportare sullo schermo la celebre storia.

Un "Ritorno a Casablanca", molto simile a quello proposto negli anni '80, voleva dunque proporre una sua versione dei fatti, sempre con al centro un ipotetico figlio di Rick e Ilsa.

Né il web, né il figlio di Bogart, Stephen, hanno tuttavia accolto bene una tale proposta, e il progetto morì prima ancora di partire davvero.

Casablanca: per il 70° anniversario un cofanetto da collezione

Finora, quindi, non vi è mai stato un vero prosieguo cinematografico per Casablanca (ma in tv qualcosa ha fatto capolino, come la serie prequel in 5 episodi con David Soul nei panni di Rick Blaine) ma voi che ne pensate, dovrebbe esserci?