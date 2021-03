Casa della notte: Rebecca Hall nel trailer e poster dell'horror

Rebecca Hall al centro del trailer e poster dell'horror Casa della notte, prodotto da David S. Goyer e diretto dal regista David Bruckner.

Al centro della storia troviamo Beth, una donna scossa dalla morte inaspettata del marito che viene lasciata sola nella casa in riva al lago che lui le ha costruito. Mentre fa del suo meglio per non cadere a pezzi, Beth comincia a essere preda di orribili incubi. Visioni inquietanti di una presenza in casa la chiamano, attirandola col loro fascino spettrale, ma la dura luce del giorno lava via ogni prova di inquietudine. Nonostante il consiglio dei suoi amici, Beth inizia a scavare negli oggetti del marito in cerca di risposte solo per scoprire segreti terribili e un mistero che è determinata a risolvere.

La sceneggiatura di Casa della notte è stata firmata da Ben Collins e Luke Piotrowski. Nel cast a fianco di Rebecca Hall, Sarah Goldberg, Stacy Martin, Evan Jonigkeit e Vondie Curtis-Hall.

Rebecca Hall ha debuttato alla regia con Passing, acclamata pellicola al femminile che debutterà prossimamente su Netflix.