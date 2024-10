Carrie: Mike Flanagan realizzerà una serie tv tratta dal celebre romanzo di Stephen King

Secondo quanto appreso da Variety, gli Amazon MGM Studios stanno sviluppando un adattamento seriale del romanzo di Stephen King, Carrie, realizzato dal maestro dell'horror Mike Flanagan.

Flanagan è diventato una delle voci più influenti del genere horror negli ultimi anni. Ha ricevuto notevoli apprezzamenti per le sue serie televisive Hill House, Midnight Mass e La caduta della casa degli Usher su Netflix, oltre che per film come Doctor Sleep (a sua volta un adattamento del seguito di Shining di King) e Il gioco di Gerald, un altro adattamento di un romanzo di King. Più recentemente, Flanagan ha adattato la novella di King del 2020 La vita di Chuck in un film con Tom Hiddleston.

I dettagli del progetto

Il titolo della serie la descrive come una "rivisitazione audace e tempestiva della storia della liceale disadattata Carrie White, che ha trascorso la sua vita in isolamento con la madre dominatrice. Dopo l'improvvisa e prematura morte del padre, Carrie si ritrova a dover affrontare il paesaggio alieno del liceo pubblico, uno scandalo di bullismo che sconvolge la sua comunità e l'emergere di misteriosi poteri telecinetici".

Carrie: Sissy Spacek

Flanagan scriverà e produrrà esecutivamente la potenziale serie sotto la sua insegna Intrepid Pictures, mentre Trevor Macy di Intrepid sarà anche produttore esecutivo. Melinda Nishioka supervisionerà il progetto per la società. Flanagan e Intrepid hanno attualmente un accordo globale con Amazon MGM Studios.

Carrie è stato il primo romanzo di King ed è stato pubblicato originariamente nel 1974. Il libro è diventato un best seller ed è stato successivamente adattato in un film nel 1976 con Sissy Spacek nel ruolo principale. Diretto da Brian DePalma, il film ha incassato oltre 30 milioni di dollari a fronte di un budget dichiarato di meno di 2 milioni. È ampiamente citato come uno dei migliori film horror di tutti i tempi.

Nel 1999 è stato realizzato un sequel senza il cast originale, intitolato Carrie 2: la furia, seguito da un remake televisivo nel 2002 e da un altro remake nel 2013 con protagonista Chloë Grace Moretz.