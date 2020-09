Carrie Fisher: è nato suo nipote, il figlio di Billie Lourd (FOTO)

Appena nato è già indossa un pigiamino a tema spaziale. Non poteva essere diversamente per il figlio di Billie Lourd, unica figlia della celebre Carrie Fisher, scomparsa nel 2016. E in più suo nipote erediterà anche il cognome della nonna, attrice simbolo della saga di Star Wars.

Pochi mesi dopo che è stato rivelato che l'attrice Billie Lourd, figlia dell'icona di Star Wars, Carrie Fisher, aveva ufficializzato il suo fidanzamento con Austen Rydell, è stata rivelata su Instagram una foto e una notizia ancora più lieta: è nato il primo nipote della Principessa Leia.

Lourd ha rivelato anche il nome del figlio: Kingston Fisher Lourd Rydell. Sia i fan che le celebrità hanno espresso le proprie congratulazioni a Lourd per la nascita di questo piccolo Jedi (forse), che erano riusciti a mantenere segreto al pubblico fino a questo momento.

Joonas Suotamo, che ha interpretato Chewbacca nelle recenti produzioni di Lucasfilm, ha commentato la foto del piccolo con "Congratulazioni!!!!", mentre alcuni dei co-protagonisti di Lourd del film di La rivincita delle sfigate hanno anche manifestato più sorpresa nel fatto che sia diventata mamma.

Altri commenti arrivano anche dalla conduttrice Kelly Ripa, che ha aggiunto "Congratulazioni! Ti vogliamo tanto bene!" e Matt Bomer, che ha risposto "Congratulazioni a mamma e papà e a tutta la famiglia!"

Lourd ha fatto il suo debutto come attrice nel 2015, apparendo sia nella serie televisiva horror Scream Queens che in Star Wars: Il risveglio della forza.

Il suo ruolo nell'episodio VII è quello del tenente Kaydel Ko Connix, apparso sia in Star Wars: Gli ultimi Jedi che in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. È anche apparsa nella settima stagione di American Horror Story ed è già stata confermata per la decima stagione dello show.