The Gilded Age avrà una quarta stagione, HBO ha rinnovato la serie con Cynthia Nixon e Carrie Coon

The Gilded Age, la serie in costume firmata da Julian Fellowes, si prepara a tornare su HBO con una quarta stagione. L'annuncio ufficiale è arrivato in vista del gran finale della terza stagione, che andrà in onda il 10 agosto, lasciando spazio a nuove trame e colpi di scena nella New York dell'alta società ottocentesca.

Il successo crescente della serie nella terza stagione

Nata come un progetto più di nicchia, The Gilded Age ha saputo conquistare un pubblico sempre più ampio grazie al passaparola e a una messa in onda strategica. Dopo essere partita nella programmazione del lunedì sera, la serie è stata spostata alla prestigiosa fascia domenicale, registrando una crescita costante di ascolti. L'episodio 5 della terza stagione ha toccato quota 4 milioni di spettatori nei primi tre giorni, segnando un record assoluto su tutte le piattaforme.

The Gilded Age: una scena

Francesca Orsi, vicepresidente esecutiva di HBO Programming, ha sottolineato come la serie sia diventata un appuntamento fisso per il pubblico: "Julian Fellowes e il cast ci hanno regalato un affresco storico avvincente, e siamo entusiasti di poter continuare a raccontare queste storie ricche di ambizione e conflitto sociale". Anche Erin Underhill, presidente di Universal Television, ha espresso entusiasmo per il rinnovo: "Ogni stagione arricchisce il nostro legame con questo mondo straordinario".

Nel corso della terza stagione, la famiglia Russell si è imposta come nuova forza dominante nella società newyorkese, mentre la Guerra dell'Opera ha lasciato dietro di sé rivalità e ferite aperte. Bertha Russell punta a un nuovo traguardo sociale, mentre George si gioca tutto nel mondo delle ferrovie.

Intanto, nella casa dei Brook, l'equilibrio si incrina quando Agnes rifiuta il nuovo ruolo di Ada. Peggy, invece, affronta il difficile equilibrio tra carriera e sentimenti, in una società ancora ostile alle sue scelte.

Il cast corale e le performance premiate

A guidare il ricco cast ci sono Carrie Coon, Christine Baranski e Cynthia Nixon, affiancate da volti noti come Morgan Spector, Louisa Jacobson, Taissa Farmiga e Nathan Lane. La serie ha già ricevuto sette nomination agli Emmy, inclusa quella per Miglior Serie Drammatica, oltre a un riconoscimento ai SAG Awards per il miglior cast.

The Gilded Age: una foto di scena della serie

Con solo due episodi rimanenti, in arrivo il 3 e il 10 agosto, la terza stagione di The Gilded Age si appresta a chiudersi lasciando aperte numerose possibilità per il futuro. HBO e il team creativo promettono una quarta stagione ricca di sviluppi e nuove ambizioni, in perfetta continuità con l'atmosfera sofisticata e piena di intrighi che ha reso la serie un cult moderno.