Carrie Coon: "Interpreto personaggi più vecchi di me perché non ho fatto il botox"

Schietta e senza peli sulla lingua, l'interprete di The White Lotus ha spiegato di volersi affidare alla scienza della cura della pelle, e non al botox, per preservare la sua immagine.

Invecchiare a Hollywood non è facile per le donne. Questo è un tema noto da tempo, ma adesso a dire la sua è Carrie Coon, attrice di talento apparsa in serie quali The Leftovers e The White Lotus.

L'attrice 44enne ha recentemente spiegato alla rivista Glamour che il motivo per cui le vengono affidati personaggi più maturi della sua età, come Bertha Russell in The Gilded Age e Laurie nella terza stagione di The White Lotus, riguarda la sua decisione di non fare il botox.

"Abbiamo tutti un modo di presentarci al mondo", ha detto. "La percezione che ho di me è che sono una persona pacata, intellettuale. Ho una voce bassa e non ho fatto il botox, quindi tendo a interpretare personaggi più grandi di quanto non sia in realtà. E quindi ho sempre avuto una certa autorevolezza e serietà."

Carrie Coon in una scena di The White Lotus

Hollywood e l'illusione dell'eterna giovinezza

A Hollywood l'uso del botox per spianare le rughe è una pratica richiesta da molti produttori alle attrici fin da giovani. Carrie Coon, una delle poche eccezioni che hanno avuto successo senza sottostare ai diktat dell'industria, si augura che anche i giovani talenti di Hollywood capiscano che non hanno bisogno di conformarsi alla pressione del botox e dei filler per conformarsi a uno standard di bellezza.

"L'autenticità è più evocativa di qualsiasi tipo di intervento ingegneristico che si possa prendere in considerazione sul viso o sul corpo", ha affermato. "Purtroppo questo non è il messaggio che viene dalla cultura. Come donna di 44 anni, guardarmi in HD non è facile e non è confortevole".

L'attrice, attualmente su Sky con la terza stagione di The Gilded Age, ha ammesso di avere, come tutti, delle insicurezze, soprattutto quando si vede sullo schermo, ma che cerca altre alternative per la cura della pelle piuttosto che le iniezioni.

"Mi piace la cura della pelle basata sulla scienza", ha aggiunto. "Ma non mi inietterò nulla in faccia. Penso che sia spaventoso e strano".