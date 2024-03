Carrie, attrice temeva di morire sul serio sul set del film di Brian De Palma: 'Il terrore che vedete è reale'

Betty Buckley non ha avuto bisogno di molto aiuto per entrare nel personaggio quando è arrivato il momento di filmare la scena della sua morte in Carrie del 1976.

Una delle attrici di Carrie - Lo sguardo di Satana, horror di culto del 1976 tratto da Stephen King, ha confessato di aver provato davvero paura di morire sul set del film di Brian De Palma.

Sissy Spacek in una scena di Carrie - Lo sguardo di Satana

In Carrie, Betty Buckley interpretava Miss Collins, l'insegnante di educazione fisica che mostra una certa simpatia verso l'adolescente con poteri telecinetici vittima di bullismo Carrie White (interpretata da Sissy Spacek).

Nel terrificante climax dell'horror, Carrie viene umiliata durante il ballo studentesco quando la perfida compagna di classe Chris (Nancy Allen) la centra con un secchio di sangue di maiale mentre viene incoronata reginetta del ballo. L'umiliazione scatena i suoi incredibili poteri che chiudono le porte e intrappolano studenti e docenti all'interno della palestra della scuola. I fili elettrici provocano un incendio che uccide molte persone, mentre la povera Miss Collins viene schiacciata da un tabellone da basket.

Un set infernale

Carrie: Sissy Spacek

"Quella è stata la mia prima scena di morte. Era piuttosto classico", ha ricordato Betty Buckley a PEOPLE. "Ma ero nervosa nel filmarlo perché un coordinatore degli stuntmen che lavorava al film è rimasto gravemente ferito mentre stava girando un'altra scena in cui veniva lanciato all'indietro in aria nei panni di uno dei ragazzi che viene ucciso. Doveva atterrare su un materasso, ma hanno calcolato male la distanza, lui è caduto a terra e si è ferito gravemente.".

Carrie: dal romanzo di Stephen King al film di De Palma, un "bagno di sangue" lungo 40 anni

L'attrice ricorda che sul set si è seminato il panico e tutti i colleghi erano preoccupati di fronte a nuovi possibili incidenti. Nella sua scena di morte, Miss Collins è inchiodata contro il muro quando il tabellone del basket crolla. Il meccanismo a pendolo era fissato a delle corde e Buckley ricorda che c'era un piede di legno di balsa che avrebbe dovuto prevenire qualsiasi lesione.

Carrie: Sissy Spacek e Piper Laurie

"Non avrebbe schiacciato la persona nello scatto. Quello era il meccanismo di sicurezza. Mi hanno garantito che avrebbe funzionato, ma non ero per niente sicura. Quinti il terrore che vedete dipinto sul mio volto era reale".

Per fortuna, Betty Buckley è sopravvissuta, mentre Miss Collins no. Per la scena successiva, quando il suo personaggio si contorce in agonia prima di morire, il regista Brian De Palma le ha detto cosa fare.

"Avevo del sangue finto in bocca che dovevo sputare e cose del genere, e la sua indicazione era, 'Dimenati come un insetto su uno spillo'. Ho pensato che fosse una delle cose più divertenti che un regista mi avesse mai detto.".