Carol: Rooney Mara era "terrorizzata" all'idea di lavorare con Cate Blanchett

Rooney Mara era letteralmente "terrorizzata" all'idea di dover recitare con Cate Blanchett sul set di Carol, sebbene le attrici interpretino due amanti nell'adattamento del romanzo degli anni '50 di Patricia Highsmith intitolato The Price of Salt.

Carol: Cate Blanchett danza con un uomo

Intervistata assieme alla sua amica Annie Clark la Mara ha dichiarato: "Penso che Carol sia il film della mia vita e che difficilmente riuscirò a lavorare in un progetto tanto profondo ma al tempo stesso delicato. In molti mi chiedono se ho provato imbarazzo nelle scene d'amore. Rispondo sempre: io sono stata terrorizzata per tutto il mese di riprese."

Cannes 2015 - Cate Blanchett e Rooney Mara durante il photocall di Carol

"Non è semplice da spiegare... La prima volta che ho visto Cate Blanchett è stato al cinema quando insieme a mia madre andammo a vedere Elizabeth e ricordo che pensai: 'Dio mio, ma da dove viene questa donna?'." Ha continuato l'attrice, "Mi era capitato di vederla una volta, ma lei non sapeva nemmeno chi fossi."

Rooney Mara ha concluso l'intervista parlando del clichè secondo cui incontrare i tuoi eroi è sempre deludente: "Inizialmente la paura era legata al fatto che avrei lavorato con qualcuno che fa il mio stesso lavoro, ma lo fa terribilmente meglio. Poi ho avuto paura che succedesse qualcosa di deludente, perché le persone che idealizzi non sono mai come pensi che siano. Ma Cate Blanchett è una persona incredibile, spontanea, gentilissima. È stato facile innamorarsi di lei in Carol."