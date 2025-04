Festival di Cannes: Todd Haynes riceverà il premio alla carriera alla Quinzaine des Réalisateurs

Al regista di Carol e Io non sono qui verrà assegnato un prestigioso riconoscimento per il suo contributo al mondo del cinema.

Il regista di Carol e Velvet Goldmine Todd Haynes sarà insignito del Carrosse d'Or, il premio alla carriera assegnato dalla Gilda francese dei registi cinematografici.

Pioniere del cinema queer e autore di film apprezzati da critica e pubblico come Carol, Lontano dal paradiso, Velvet Goldmine, Io non sono qui e May December, Haynes riceverà il riconoscimento il prossimo 14 maggio, durante la cerimonia d'apertura della Quinzaine des Réalisateurs, sezione parallela del festival.

L'annuncio del premio alla carriera a Todd Haynes

"Da Superstar: The Karen Carpenter Story a Safe, Velvet Goldmine, Carol e May December, i tuoi film sono abitati da una grande fiducia nelle possibilità sperimentali e narrative del cinema" ha dichiarato la gilda francese in un comunicato.

Todd Haynes con Cate Blanchett sul set di Carol

"Il tuo genio sta nel commuoverci e ipnotizzarci allo stesso tempo, unendo virtuosismo formale a un'empatia e una tenerezza infinite. I tuoi film sono un rifugio per chiunque conosca il prezzo pagato per i propri sentimenti e per la propria diversità. Hai scosso instancabilmente le norme e le strutture della rappresentazione cinematografica, per interrogare più a fondo le nostre rappresentazioni sociali, razziali e di genere; come se tutto l'amore e la violenza del mondo si fondessero nel tuo cinema per travolgerci in un'ondata di emozione".

La presenza di Todd Haynes nei festival internazionali

Tra i più stimati registi del cinema contemporaneo, Todd Haynes è ormai una presenza fissa dei festival internazionali: presidente della giuria internazionale della Berlinale 2025, in cui ha trionfato il dramma queer Dreams, Todd Haynes era pronto a tornare dietro la macchina da presa.

Il regista era in pre-produzione con il suo prossimo film, un melodramma gay ambientato negli anni '30, quando il protagonista designato Joaquin Phoenix ha abbandonato improvvisamente il progetto.

Todd Haynes alla Festa del Cinema di Roma 2015

Tra i passati vincitori del Carrosse d'Or figurano nomi illustri del calibro di Andrea Arnold, Kelly Reichardt, Martin Scorsese, David Cronenberg e Jane Campion.