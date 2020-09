Carol: Cate Blanchett e la scena di sesso con Rooney Mara: "Sensazioni vulcaniche"

Cate Blanchett e Rooney Mara non hanno mai nascosto la loro stima reciproca e quanto fosse importante nel film Carol la scena di sesso tra loro due che, dal punto di vista dell'attrice australiana, non sarebbe stata diversa se fosse stata girata con un collega uomo.

Cate Blanchett in Carol

Cinque anni fa usciva Carol, il film diretto da Todd Haynes che ha aggiunto un tocco di poesia e classe al panorama cinematografico internazionale. Un film che ha conquistato non solo la comunità LGBT ma anche l'Academy che infatti l'ha nominato a sei Oscar, candidando entrambe le attrici.

A distanza di cinque anni, a rimanere impressa nella memoria e nel cuore è infatti la performance delle due interpreti principali. Merito anche di chi ha intuito in anticipo il potenziale dell'unione tra l'eleganza e la maturità di Cate Blanchett e la semplicità ed il fascino d'altri tempi di Rooney Mara.

Tra le due, sul set, è nata subito una bella intesa, tangibile dall'inizio alla fine del film. Ad attirare l'attenzione dei più è stata soprattutto la scena di sesso che le ha viste protagoniste e sia Cate Blanchett che Rooney Mara hanno scelto di raccontare com'è stato, per loro, ritrovarsi insieme a girare tale scena d'amore.

"Prima di girare il film ero in soggezione. Una delle scene in cui ci siamo ritrovate per la prima volta da sole è stata quella nel letto e credo non ci potesse essere modo migliore per rompere il ghiaccio tra di noi" ha dichiarato Mara in un'intervista.

Rooney Mara ha più volte ribadito di essersi sentita subito al sicuro e a suo agio con Cate Blanchett, nonostante la consideri una specie di "mostro sacro" del cinema ("È stato splendido lavorare con la migliore attrice al mondo" ha dichiarato a Repubblica, subito dopo l'uscita del film).

Cate Blanchett, dal canto suo, è sempre apparsa più innervosita dal fatto che la scena di sesso, che alla fine rappresenta solo una piccola parte del film, suscitasse così tanto interesse tra i giornalisti. Una volta dichiarò: "Penso che ogni volta che una scena di sesso riguardi due donne o due uomini si senta per forza il bisogno di interrogarsi se fosse necessario girarla o meno ma questa scena era una parte davvero importante della relazione tra Carol e Therese, soprattutto perché il film è ambientato negli anni '50 e, come sappiamo, una cosa del genere sarebbe stata illegale all'epoca".

In un'altra occasione, l'interprete di Elizabeth ha sottolineato la chimica venutasi a creare sin da subito con la sua collega: "C'è poco da fare, la chimica tra due persone non la puoi creare, o c'è o non c'è, e sul nostro set c'è sicuramente stata". "Abbiamo parlato della scena e c'è stato subito un grande senso di fiducia tra Rooney e me" ha confermato Cate, continuando poi con il dire che è stato un "sollievo" girare la scena da sole: "Entrambi i personaggi sono piuttosto isolati, non solo perché i loro sentimenti li distinguono dagli altri, ma anche per il divario tra le loro età. Attraversano queste sensazioni vulcaniche, sentimenti l'una verso l'altra, quindi è stato un sollievo girare la scena con Rooney. Finalmente in quel momento potevamo stare insieme". "Per me il genere di una persona non conta. Nella scena di sesso con Rooney mi sono sentita esposta quanto con un collega uomo" ha infine dichiarato Cate Blanchett.

A tal proposito, il regista Todd Haynes ha sottolineato la necessità di un ambiente confortevole e rispettoso quando si girano queste scene d'amore: "Facciamo del nostro meglio per parlarne tutti insieme, io e gli attori, per sapere esattamente cosa chiede la narrazione e dove stiamo andando, per girare la scena in modo che si sentano tutti a proprio agio e più preparati possibile. Questa scena è una componente essenziale della storia".