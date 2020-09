Carol: il film con Cate Blanchett stasera su Rai Movie

Stasera su Rai Movie, alle 21:10, arriva Carol, il film drammatico diretto nel 2015 da Todd Haynes, con protagoniste Rooney Mara e Cate Blanchett. La sceneggiatura è basata sul romanzo The price of Salt di Patricia Highsmith.

New York, primi anni Cinquanta. Therese (Rooney Mara) ha 19 anni, vorrebbe fare la fotografa e lavora durante il periodo natalizio in un grande magazzino. Qui le si avvicina una donna dell'alta società, Carol (Cate Blanchett), che ha intenzione di comprare un giocattolo per la figlia. Entrambe vivono una situazione sentimentale complicata con i loro rispettivi partner e, quasi per gioco, iniziano a frequentarsi in modo assiduo. Man mano quella che era iniziata come un'amicizia si trasforma in un amore travolgente che mette in crisi le loro esistenze.

L'omosessualità è un tabù e se il loro legame venisse scoperto le conseguenze sarebbero incalcolabili per entrambe, Carol potrebbe anche perdere la custodia di sua figlia. Il marito, dal quale sta divorziando, si è infatti insospettito e le ha messo alle costole un detective privato per cercare di ottenere prove della sua infedeltà.