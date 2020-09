Caro Diario di Nanni Moretti dal 12 ottobre al cinema in versione restaurata 4k

Torna nelle sale, in un nuovo restauro 4K, il film che valse a Nanni Moretti il premio per la miglior regia al Festival di Cannes nel 1994. Caro Diario è il nuovo titolo presentato dalla Cineteca di Bologna nell'ambito del progetto Il Cinema Ritrovato.

La mitica Vespa di Nanni Moretti innuna scena di Caro Diario

Torna al cinema uno dei film più amati di Nanni Moretti: dal 12 ottobre la Cineteca di Bologna porta nelle sale italiane il nuovo restauro in 4K di Caro Diario, realizzato da StudioCanal e dalla Cineteca di Bologna al laboratorio L'Immagine Ritrovata.

Caro diario, con il quale Moretti si aggiudicò il premio per la Miglior regia al Festival di Cannes nel 1994, è diviso in tre capitoli autonomi e complementari (In vespa, Isole e Medici). Per Nanni Moretti è un punto di svolta: dopo la crisi ideologica di Palombella rossa, il "leone di Monteverde" abbandona il suo alter ego Michele Apicella e porta sullo schermo se stesso, senza filtri, dalle gite in vespa nella Roma agostana deserta fino alla sua, reale, malattia. Un'autobiografia profondamente collettiva, dove le ossessioni personali del regista - il passato, le case, il ballo, i (cattivi) critici... - si fondono con quelle di un paese intero, incapace di ricordare, di comunicare, di ascoltare, di capire.

Divertentissimo, colmo di indimenticabili tormentoni morettiani, ma capace anche di momenti di autentica commozione (la lunga scena del pellegrinaggio verso il luogo dove morì Pasolini).

