Caro Diario: 27 anni dopo Nanni Moretti torna in Vespa tra le strade di Roma (VIDEO)

A distanza di quasi trent'anni dall'uscita al cinema di Caro Diario, il regista Nanni Moretti è tornato in sella alla Vespa ed ha condiviso un video sui social che lo ritrae tra le strade deserte di Roma a Ferragosto 2020.

Chi vive a Roma oppure vi ha trascorso, almeno una volta nella vita, le ferie ad agosto, saprà bene quanto nel mese più caldo le strade della città eterna si svuotino, liberandosi dalle lunghe file di automobili che le invadono nel resto dell'anno.

Il regista di Ecce bombo e Bianca ha quindi ben pensato di approfittare di questa desolazione per farsi un giro a Roma a bordo della sua Vespa. Non ci sarebbe nulla di strano in questo, se non fosse che tale scena non può che richiamare alla mente l'iconica prima parte del film che Moretti ha scritto, diretto ed interpretato nel 1993. Diviso in tre episodi, il film iniziava proprio con Nanni Moretti che girava tra le strade desertiche di Roma seduto sulla Vespa. In quell'occasione, l'itinerario toccava diversi quartieri della città, come quello centrale di Garbatella e quelli più vicini al litorale laziale di Spinaceto e di Ostia. Nella calda stagione del 2020, Moretti ha invece scelto di replicare la scena nel rione Prati, quartiere nel cuore di Roma.

Il video è stato condiviso sui social del regista ed ha inevitabilmente scatenato l'entusiasmo di tutti coloro che amano il suo cinema ed in particolare il film Caro Diario che ha rappresentato il settimo lungometraggio di Nanni Moretti. Dopo di questo, Moretti ha diretto altri film di successo, tra cui La stanza del figlio e Il Caimano, entrambi premiati con il David di Donatello per il miglior film.

L'ultima fatica del regista italiano, Tre Piani, avrebbe quasi sicuramente trovato posto nella Selezione Ufficiale del Festival di Cannes, dove proprio con Caro Diario Moretti ha vinto il premio per la miglior regia nel 1994, ma l'annullamento dell'evento ha fatto sì che l'uscita del film slittasse al prossimo anno e, di conseguenza, anche la sua presentazione nei festival internazionali non ha più avuto luogo.

Tre piani rappresenta l'adattamento cinematografico dell'acclamato romanzo di Eshkol Nevo. Racconta la storia, pubblica e privata, di tre famiglie che abitano nella stessa palazzina, le cui vite finiranno per intrecciarsi. Il cast del film comprende lo stesso Nanni Moretti che sarà affiancato, tra gli altri, da Margherita Buy, Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher e Adriano Giannini.