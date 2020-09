Carnage, stasera su Iris il film rinnegato da Kate Winslet

Stasera su Iris, alle 23:37, in seconda serata, va in onda Carnage, il film diretto da Roman Polanski nel 2011, tra quelli rinnegato da Kate Winslet in una recente intervista.

Kate Winslet e Christoph Waltz appaiono preoccupati in una scena di Carnage

La resa dei conti tra due ragazzini undicenni sfocia in una lite violenta. I genitori della "vittima" invitano i genitori del teppista a casa loro per cercare di risolvere la faccenda. Gli iniziali convenevoli scherzosi si trasformano presto in battute al vetriolo che sfoceranno in un crescendo di rivelazioni sulle ridicole contraddizioni e i grotteschi pregiudizi dei quattro genitori, nessuno dei quali sfuggirà al conseguente massacro.

Con Jodie Foster, Kate Winslet, Christoph Waltz e John C. Reilly, Carnage ha ricevuto una buona accoglienza da parte di pubblico e critica, ma ultimamente si è tornati a parlare di questo film per motivi meno piacevoli. In una lunga intervista a Vanity Fair USA, Kate Winslet ha dichiarato di essersi pentita per aver lavorato con Roman Polanski tanto quanto con Woody Allen, facendo esplicito riferimento alle accuse di abusi sessuali che hanno investito entrambi i registi.