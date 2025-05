Carlos Grangel, il character designer de La sposa cadavere in tour in Italia per i 20 anni del film

Il character designer che ha collaborato alle hit La Sposa Cadavere, Pinocchio di Guillermo del Toro, Hotel Transylvania, Madagascar, Dragon Trainer sarà in Italia dal 21 al 29 maggio: ecco dove e come incontrarlo.

Il genio dell'animazione spagnola Carlos Grangel, che ha creato insieme a Tim Burton il design unico dei personaggi de La sposa cadavere, arriva in Italia per l'EXTRA TOUR, un format ideato da Artis e co-prodotto da IED Firenze che lo vedrà protagonista di una serie di incontri.

Dal 21 al 29 maggio il tour toccherà le città di Firenze, Verona, Milano e Roma per poi concludersi a Firenze il 29 maggio con un talk aperto al pubblico ospitato dal Cinema La Compagnia, che vedrà la partecipazione di importanti studi di animazione italiani come DogHead Animation, Cartobaleno, Panebarco e Nora Studio.

L'occasione è ghiotta visto che Carlos Grangel sarà in Italia in occasione del ventennale del cult animato in stop motion di Tim Burton La sposa cadavere, che celebrerà attraverso una serie di proiezioni esclusive che si terranno nelle città di Firenze, Milano, Roma e Pontassieve, offrendo al pubblico l'emozionante opportunità di incontrare il creativo spagnolo in sala per una sessione firme e ascoltare aneddoti e curiosità sulla genesi del film nella sua presentazione prima della proiezione. Le attività si terranno il 21 maggio al Cinema Giunti/Odeon di Firenze, il 25 maggio al Cinema Anteo City Life di Milano, il 27 maggio alla Casa del Cinema di Roma e il 29 maggio al Cinema Italia di Pontassieve (FI).

Tutto il programma delle attività e le modalità di partecipazione sono consultabili su www.artisflorence.com.

Una scena de La sposa cadavere

Come dar forma alle fantasie di Tim Burton

Dopo aver esordito nell'animazione come disegnatore di personaggi presso la Amblimation-Universal Pictures di Londra, dove ha lavorato a Balto, nel 1993 Carlos Grangel ha fondato insieme al fratello Jordi il proprio studio, Grangel Studio Directors, con sede a Barcellona, collaborando a decine di popolari franchise animati quali Hotel Transylvania, le produzioni DreamWorks Madagascar, Kung Fu Panda, Dragon Trainer_ e Shark Tale e il film d'animazione di Aardman Pirati! Briganti da strapazzo. Inoltre ha affiancato Guillermo del Toro nella realizzazione del suo Pinocchio.

Tim Burton insieme a Carlos Grangel e al fratello Jordi

Co-diretto da Tim Burton e Mike Johnson nel 2005, La sposa cadavere è una struggente storia d'amore (e morte) animata in stop-motion che affonda le sue radici nella versione ebraico-russa del XIX secolo di una storia folkloristica ebraica. Al centro della storia troviamo Victor Van Dort (doppiato, in originale da Johnny Depp), giovane appartenente a una ricca famiglia di mercanti che sta per unirsi in un matrimonio combinato con Victoria Everglot (Emily Watson), figlia di nobili decaduti intenzionati a salvare la loro dinastia tramite l'unione. La prova del matrimonio si rivela, però, un disastro per colpa di Victor. Mente l'impacciato giovane passeggia nella foresta rimuginando sui suoi errori prova ad alta voce il giuramento nuziale infilando l'anello al ramo di un albero che si rivelerà essere il dito dello scheletro di una giovane sposa (Helena Bonham Carter) che lo trascina con se nel mondo dei morti. Riuscirà Victor a infrangere la maledizione della Sposa Cadavere liberandosi dalle due attenzioni indesiderate e coronando finalmente il suo sogno d'amore con Victoria? Scopritelo leggendo il nostro approfondimento su La sposa cadavere.