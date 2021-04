Carlo Verdone, ecco dove si trova e com'è oggi l'attico di Manuel Fantoni (FOTO)

Carlo Verdone ha commentato con emozione le foto della storica location del film Borotalco, apparse in un post della pagina Lost in Location, che svela così dove si trova e com'è oggi l'attico di Manuel Fantoni situato a Roma, in via Domenico Lupatelli, accanto a Villa Bonelli.

Quando si parla di cult cinematografici, spesso a rimanere nella memoria comune non sono soltanto le interpretazioni dei protagonisti ma anche le location in cui le loro storie prendono vita. Per quanto riguarda il cinema italiano, tutti ricordano ad esempio l'attico di Manuel Fantoni in Borotalco, il celebre film diretto ed interpretato da Carlo Verdone. Sono trascorsi quarant'anni dall'uscita della commedia, eppure risulta impossibile dimenticare il fascino di quello spazio luminoso che ha fatto sognare ad occhi aperti il pubblico, che ora ha la possibilità di vedere come questo open space si è trasformato nel corso del tempo.

La pagina Facebook Lost in Location ha infatti condiviso una lunga serie di fotografie scattate all'interno dell'attico, la cui posizione è stata scovata dopo aver condotto una lunga ricerca ed aver incrociato le inquadrature dei numerosi film che hanno sfruttato la casa romana per ambientare alcune scene. La location in questione è stata infatti utilizzata in altre opere italiane come Delitti e profumi con Jerry Calà ed è stata talmente apprezzata da Sergio Corbucci da spingere il regista a girarci diversi suoi film, tra cui A tu per tu del 1984 e Rimini Rimini del 1987.

Insomma, l'attico è stato un vero e proprio punto di riferimento per il cinema italiano degli anni Ottanta. Lo ricorda bene Carlo Verdone che infatti non ha frenato la voglia di commentare le immagini apparse di recente sui social. "Bravi, bellissimo ricordo", ha scritto il regista e attore italiano, sottolineando: "Ma il primo ad averla scoperta (la location, ndr) fui io, poi altri registi ci si sono fiondati. Complimenti al detective". Un luogo del cuore che lo stesso proprietario di Lost in Location ha presentato ai suoi followers con estrema emozione. "Oggi è un giorno importante, perché finalmente posso mostrarvi una delle location più ricercate e più richieste da parte vostra: l'attico di Manuel Fantoni. Anche solo raccontarvelo mi emoziona di nuovo", si legge nel post che ha permesso a migliaia di naviganti di tornare indietro nel tempo e di scoprire così che la location misteriosa si trova a Roma, in via Domenico Lupatelli, accanto a Villa Bonelli.