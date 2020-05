Borotalco: stasera su Cine34 il film di Carlo Verdone con Eleonora Giorgi

Torna il ciclo Carlo Verdone, stasera su Cine34 alle 21:10, con Borotalco, uno dei film più apprezzati del regista romano che anche in questo caso interpreta il protagonista, Sergio Benvenuti, al fianco di Eleonora Giorgi.

Sergio Benvenuti riesce a trovare lavoro come agente pubblicitario per una casa editrice musicale, e spera così di riuscire a sposare Rossella, la sua fidanzata. Il nuovo lavoro, però non va molto bene e Sergio telefona alla sua collega Nadia Vandelli, di offrirgli l'opportunità di fare tirocinio assieme almeno per un giorno. Nadia è una ragazza vivace e spigliata, grande fan di Lucio Dalla, e dà appuntamento a Sergio davanti alla casa di un possibile cliente, Manuel Fantoni...

Commedia datata 1982, Borotalco è il primo film in cui Carlo Verdone interpreti un solo personaggio. Formula che gli porterà una discreta fortuna, sia in fatto di gradimento di critica e pubblico, con conseguenti ripercussioni sul botteghino, sia in fatto di premi: ai David di Donatello di quell'anno riuscirà a portare a casa ben 5 statuette, comprese quelle per il miglior film, per il miglior attore protagonista e per la migliore colonna sonora, a Lucio Dalla e Fabio Liberatori.

Piccola curiosità: avete presente l'amica straniera di Manuel Fantoni? É una giovane Moana Pozzi.