Carlo Conti, il suo Sanremo è troppo veloce, l'ironia dei social: "Come il Capodanno di Fantozzi"

La 75° edizione del Festival di Sanremo sarà ricordata come la più veloce. Carlo Conti è intenzionato a rispettare i tempi previsti in scaletta in modo rigoroso, permettendo così ai telespettatori italiani di andare a dormire a un orario decente, e per far ciò ha sfrondato la manifestazione canora di tutto ciò che non ha a che fare prettamente con la musica. Pochi ospiti, ritmo cadenzato nelle entrate e nelle uscite dei cantanti, nessuno spazio all'improvvisazione. Gli spettatori non hanno potuto fare a meno di notare il suo rigore, ironizzando sui social media.

Sono in molti ad aver notato l'ansia di Carlo Conti di nons forare i tempi previsti anche tra i giornalisti. E se c'è chi apprezza la sua puntualità, qualcuno rimpiange la conduzione più fantasiosa e anticonformista di Amadeus, che ha dato ampissimi spazi alla sua spalla comica Fiorello. Conti invece ha alzato il ritmo della manifestazione e tanta era la sua paura di sforare da riuscire a concludere la prima serata in anticipo, come ha notato Fanpage.

E mentre Conti corre sul palco, testa bassa e scaletta alla mano, arrivando a mettere fretta perfino a Elettra Lamborghini ("Bene Lamborghini, ora puoi mettere il turbo"), rea di aver letto a velocità "normale" il nome di uno dei big in gara, sul web i meme si sprecano.

Carlo 'Speedy Gonzales' Conti e l'ironia sul web

Lo scrittore Jonathan Bazzi, autore dei romanzi Febbre e Corpi minori, dice la sua su X: "Il tema della prima puntata del Festival di Carlo Conti è stata la velocità: correre, correre. Non si è parlato d'altro: prima, durante e dopo. Come per scansare la paura di farlo davvero, eiaculazione precoce. L'effetto generale era un po' convention o fiera delle rinnovabili".

Vivaci e fantasiosi i commenti ironici e gli sfottò degli spettatori. Di seguito eccone alcuni.

