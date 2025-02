Sanremo 2025: Selvaggia Lucarelli ha lasciato un biglietto in albergo a Simon Le Bon per lamentarsi del rumore

L'opinionista si è ritrovata come vicini di stanza in albergo Simon Le Bon e i Duran Duran, ma la band sarebbe stata parecchio rumorosa

La terza serata di Sanremo 2025 è stata caratterizzata dalla presenza dei Duran Duran, arrivati in qualità di ospiti internazionali a 40 anni dalla loro prima volta sul palco dell'Ariston.

La band si è esibita per uno dei due brani proposti insieme a Victoria De Angelis, bassista dei Måneskin. Simon Le Bon ha fatto innamorare generazioni di fan, ma probabilmente non avrà avuto lo stesso effetto su Selvaggia Lucarelli, che con i Duran Duran è incappata in una piccola disavventura in albergo, come ha rivelato lei stessa al DopoFestival.

Alessandro Cattelan, infatti, ha ironizzato sull'accaduto con Katia Follesa, che sul palco è stata personalmente baciata dal frontman della band: "Se stasera dovesse andare benissimo e dovessi andare in camera di Simon Le Bon, se quando entri trovi per terra un fogliettino di carta, strappalo subito perché lo ha lasciato Selvaggia Lucarelli oggi, perché i Duran Duran facevano troppo rumore. Gli ha lasciato un bigliettino con scritto 'Shut the f*** up'".

Il trambusto da rockstar in hotel dei Duran Duran

I Duran Duran a Sanremo 2025

Selvaggia Lucarelli è scoppiata a ridere e ha confermato la vicenda anche se i toni del biglietto erano più edulcorati: "Il mio fidanzato ha lasciato un messaggio in inglese con scritto 'Basta fare casino'. Vent'anni fa avrei lasciato un altro tipo di biglietto, adesso gli dico di farmi dormire".

I Duran Duran e Victoria De Angelis a Sanremo 2025

Il giornalista Andrea Laffranchi del Corriere della Sera, presente al DopoFestival, ha voluto aggiungere: "Un altro piccolo dettaglio sui Duran Duran. Quando sono arrivati in albergo, Simon è stato portato a vedere la camera. L'ha guardata, non l'ha ritenuta all'altezza e ha detto 'Questa no'. Il direttore lo ha portato in un'altra camera al secondo piano. Non gli piaceva neanche quella. Lo hanno portato al quarto piano. In tutto questo trambusto, a un certo punto esce Lucio Corsi, apre la porta e dice: 'Che è tutto sto casino?'".

Al che Lucarelli ha risposto: "Lo vedi che non vivo di fantasie?". Di seguito potete recuperare l'esibizione dei Duran Duran a Sanremo, compresa la partecipazione di Victoria De Angelis.